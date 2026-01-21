מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, גינה את ישראל בעקבות הריסת המתחם של אונר"א בירושלים.

הגינוי הוביל את דובר משרד החוץ להצביע על הקשר הישיר והמוכח בין אונר"א לבין מחבלי חמאס.

דוברו של גוטרש, פרחאן חאק, אמר בהצהרה שפרסם כי המזכ"ל "מגנה בחריפות את פעולות הרשויות הישראליות להרוס את מתחם אונר"א בשייח' ג'ראח. כפי שהצהיר שוב ושוב ובאופן חד-משמעי, כולל במכתבו לראש ממשלת ישראל ב-8 בינואר 2026, המתחם בשייח' ג'ראח נותר שטח השייך לאומות המאוחדות, והוא חסין מפני כל צורת התערבות".

עוד נמסר כי "המזכ"ל רואה כבלתי מתקבל על הדעת את המשך הצעדים ההסלמתיים נגד אונר"א, שאינם עולים בקנה אחד עם חובותיה הברורות של ישראל לפי המשפט הבינלאומי, לרבות אמנת האומות המאוחדות ואמנת החסינויות והזכויות של האומות המאוחדות".

בהצהרה נכתב גם כי גוטרש "קורא לממשלת ישראל להפסיק לאלתר את הריסת מתחם אונר"א בשייח' ג'ראח, ולהחזיר ולשקם את המתחם ואת יתר מתקני אונר"א לידי האו"ם ללא דיחוי".

בתגובה, פרסם דובר משרד החוץ, אורן מרמרשטיין, ברשת החברתית X סרטון המתעד את מחבל חמאס מוחמד מרואן אבו איתיווי בזמן המתקפה ב-7 באוקטובר, לצד צילום מסך מרשימת העובדים של אונר"א, המוכיח כי איתיווי היה נהג באונר"א, יחד עם מספר העובד שלו.

מרמרשטיין עקץ את גוטרש וכתב: "זה היה עובד החודש של אונר"א?"

אתמול (שלישי) בבוקר, החלה רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף גורמי אכיפה בהובלת השר איתמר בן גביר, בהריסת מתחם של אונר"א בירושלים. המהלך בוצע לאחר אישור הצעת החוק האוסרת את פעילות הארגון בישראל.

כלי הנדסה כבדים פעלו במתחם בגבעת התחמושת, ותועדו במהלך הריסת מבני המקום.

קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו הי"ד שנחטף על ידי פעיל אונר"א וחבר פורום-תקווה: "הבוקר הזה הוא בוקר של סגירת מעגל עבורי ועבור משפחתי. יונתי שלנו נחטף באכזריות על ידי פעיל אונר"א מתועב, ובמשך תקופה ארוכה לא יכולנו לחיות בשקט עד שהבאנו אותו לקבר ישראל. הבוקר, סוף סוף הצדק נעשה: משרדי אונר"א בירושלים נהרסו כליל. אונר"א היא מחוץ לחוק והיא מחוץ למדינת ישראל. אני מודה לכל מי שסייע ודחף לקידום החוק שאפשר את ההריסה הזו, ומקווה שלא נראה עוד את אונר"א במדינת ישראל".

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שפעלה בשנה האחרונה נגד אונר"א מסרה, "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! מפקדת הטרור של אונר"א בגבעת התחמושת פונתה הבוקר וברגעים אלו נהרסת לפני כניסתה של מדינת ישראל לשטח. זה קורה בעקבות החוקים שיזמתי לסילוק אונר"א מישראל. ובא לציון גואל!"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר: "זה יום היסטורי, זה יום חג וזה יום חשוב מאוד למשילות בירושלים. במשך שנים התומכי טרור האלה היו כאן, והיום תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן, זה מה שיעשה לכל תומך טרור".