הריסת מתחם אונר"א ללא קרדיט

רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף גורמי אכיפה בהובלת השר איתמר בן גביר, החלה הבוקר (שלישי) בהריסת מתחם של אונר"א בירושלים. המהלך בוצע לאחר אישור הצעת החוק האוסרת את פעילות הארגון בישראל.

כלי הנדסה כבדים פעלו הבוקר במתחם בגבעת התחמושת, ותועדו במהלך הריסת מבני המקום.

קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו הי"ד שנחטף על ידי פעיל אונר"א וחבר פורום-תקווה: "הבוקר הזה הוא בוקר של סגירת מעגל עבורי ועבור משפחתי. יונתי שלנו נחטף באכזריות על ידי פעיל אונר"א מתועב, ובמשך תקופה ארוכה לא יכולנו לחיות בשקט עד שהבאנו אותו לקבר ישראל. הבוקר, סוף סוף הצדק נעשה: משרדי אונר"א בירושלים נהרסו כליל. אונר"א היא מחוץ לחוק והיא מחוץ למדינת ישראל. אני מודה לכל מי שסייע ודחף לקידום החוק שאפשר את ההריסה הזו, ומקווה שלא נראה עוד את אונר"א במדינת ישראל".

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שפעלה בשנה האחרונה נגד אונר"א מסרה, "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! מפקדת הטרור של אונר"א בגבעת התחמושת פונתה הבוקר וברגעים אלו נהרסת לפני כניסתה של מדינת ישראל לשטח. זה קורה בעקבות החוקים שיזמתי לסילוק אונר"א מישראל. ובא לציון גואל!"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר: "זה יום היסטורי, זה יום חג וזה יום חשוב מאוד למשילות בירושלים. במשך שנים התומכי טרור האלה היו כאן, והיום תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן, זה מה שיעשה לכל תומך טרור".

בן גביר וקינג במתחם אונר"א ללא קרדיט

סגן ראש עיריית ירושלים, אריה קינג, התייחס לאירוע ממתחם ההריסה ואמר, "היום אנחנו מנצחים את האויב, היום האויב הזה נזרק מירושלים".

הוא תיאר מאבק שנמשך לדבריו לאורך שנים והוביל להוצאת הארגון מהעיר. "לפני שנתיים הגענו לפה, אני ועוד כמה חברים והפגנו נגד האויב הנאצי המכונה אונר"א, כולם לא הבינו על מה אנחנו צועקים. ובשנתיים האחרונות הפגנו, נעצרתי, נחקרתי על ידי המשטרה. ניצחנו".

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ח"כ יצחק קרויזר הגיע למתחם אונר"א ואמר: "הגענו הבוקר לבסיס חמאס אונר"א שעובדיו חדרו, חטפו ואנסו את אזרחינו ב- 7.10 אנו מעבירים מסר לכל מי שפוגע בנו, אנו נחסל ונשמיד אותו, התחלנו במתחם אונר"א נסיים עם תומכי הטרור בכנסת".