קביעת מזוזה בשערי אונר"א ללא קרדיט

בכניסה למתחם אונר"א לשעבר בגבעת התחמושת בירושלים התקיים הבוקר (רביעי) מעמד סמלי שבו האב השכול קובי סמרנו קבע מזוזה בשער המקום, זאת יום לאחר שרשות מקרקעי ישראל החלה בהריסת המבנה.

במעמד השתתפו סגן ראש העיר ירושלים אריה קינג, חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד) ופעיל השטח של תנועת 'אם תרצו' בניהו בן שבת.

סמרנו, אביו של יונתן סמרנו שנחטף לרצועת עזה ונרצח על ידי פעיל אונר"א, תיאר את האירוע כסגירת מעגל אישית. "היום זכינו לקבוע מזוזה במתחם אונר"א לשעבר בגבעת התחמושת לזכות הבן שלנו. שתהא זו עת רצון לשמירה, ברכה וישועה".

אחרי הריסת המתחם אתמול אמר סמרנו: "סגירת מעגל עבורי ועבור משפחתי. יונתי שלנו נחטף באכזריות על ידי פעיל אונר"א מתועב, ובמשך תקופה ארוכה לא יכולנו לחיות בשקט עד שהבאנו אותו לקבר ישראל. סוף סוף הצדק נעשה: משרדי אונר"א בירושלים נהרסו כליל. אונר"א היא מחוץ לחוק והיא מחוץ למדינת ישראל. אני מודה לכל מי שסייע ודחף לקידום החוק שאפשר את ההריסה הזו, ומקווה שלא נראה עוד את אונר"א במדינת ישראל".

ח"כ אילוז אמר במקום: "קבענו מזוזה במקום שבו הופצה הסתה וטרור. התחלתי את המאבק הזה ביחד עם אריה קינג כבר כחבר מועצת עיר בירושלים לפני כעשור. גם אז שיתפו פעולה קואליציה ואופוזיציה בנושא הזה ברמה העירונית, והיום עשינו זאת ברמה הארצית. נמשיך עד לחיסול המוחלט של אונר"א בכל מקום באדמת ארץ ישראל".