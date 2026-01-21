איגוד רבני קהילות גינה הבוקר (רביעי) את דבריה החריפים של יו"ר ארגון 'אמהות בחזית', איילת השחר סיידוף, אשר תקפה את מוסד הרבנות הראשית.

בשיחה שקיימה עם פעילות, כך לפי פרסום בערוץ 14, הצהירה סיידוף כי חברות הארגון "מתות לשרוף את הרבנות הראשית".

באיגוד, שבו חברים מאות רבנים מכל רחבי הארץ, הגיבו בזעזוע להתבטאות ואמרו: "הרבנות היא עמוד השדרה הרוחני של המדינה, מוסד המשרת במסירות את כלל הציבור בישראל מכל החוגים והמגזרים. הניסיונות לזרוע פילוג בתוך הציבור הדתי והחרדי באמצעות סוכנים ומניפולציות, לצד התבטאויות אלימות הם בושה וחרפה שאין להם מקום בחברה מתוקנת".

רבני האיגוד הדגישו כי לצד התמיכה ברבנות הראשית, הם ממשיכים לפעול לתיקון ליקויים שנמצאו בה לאורך השנים.

"אנו, רבני הקהילות בכל רחבי הארץ, נמשיך לעבוד יד ביד עם הרבנות הראשית כדי לחזק את הקהילות, להרבות אור ולהבטיח שהרבנות תמשיך להיות גורם מאחד ומחזק עבור עם ישראל כולו", הוסיפו.

רס"ן במיל' הרב אליאב תורג'מן, מנכ"ל איגוד רבני קהילות, הוסיף: "דברי הבלע המקוממים שנשמעו נגד הרבנות הראשית מהווים המשך ישיר לאנטישמיות לדורותיה. עצם קיומה של הרבנות הראשית מביא ברכה גדולה ואור לעם ישראל".

הרב תורג'מן הדגיש כי יש להבחין בין צורך בתיקון פנימי למתקפה כוללת: "אנו הראשונים להכיר בצורך בתיקונים פנימיים ברבנות כאשר אנו פועלים ללא לאות לתיקון העוולות שיוצר מנכ"ל הרבנות הראשית ולבחירת רבנים שהם תלמידי חכמים ראויים ומתאימים, המחוברים לצורכי הקהילה, אך בין ניסיון לתקן לבין קריאה 'לשרוף' ולזרוע הרס פעורה תהום עמוקה".