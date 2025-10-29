פרסום ראשון: בדיון שיבוצים במילואים (דש"ב) שהתקיים השבוע ברבנות הצבאית, בראשות ראש אגף כוח אדם, אושרה שורת מינויים חדשים במערך המילואים של הרבנות הצבאית.

ההמלצות גובשו על ידי הרב הצבאי הראשי והרמ"ט, ואושרו על ידי ראש אכ"א, כנדרש במינויים בדרגת סגן אלוף.

רס"ן (מיל') הרב אביתר חלה מונה למפקד חמ"ל רבצ"ר, והוא יועלה לדרגת סא"ל במילואים. סא"ל (מיל') הרב נריה גוטל ורס"ן (מיל') הרב בן ציון אלגזי סוכמו לתפקידי ראשי צוותי חליטה. הרב אלגזי יועלה אף הוא לדרגת סא"ל.

לתפקיד יועץ זיהוי וקבורה (זו"ק) סוכם סא"ל (מיל') הרב עמיעד גולדברגר, ולתפקיד נציג רב"ץ באגף המבצעים סוכם סא"ל (מיל') הרב חיים צבי (ציקי) רז.

סא"ל הרב יהונתן מנוס, אשר מסיים בימים אלו שירות קבע בן 25 שנים ברבנות הצבאית, ישמש כראש ענף משא"ן ב'. סא"ל (מיל') הרב שמואל סלוטקי מונה לתפקיד מרצה.

בתוך כך, סא"ל (מיל') הרב יעקב אליעזר בלייך מונה לרמ"ט המלב"ח. רס"ן (מיל') הרב רפאל ארנרייך מונה למפקד מלכ"א במלב"ח וצפוי לעלות לדרגת סא"ל, כמו גם רס"ן (מיל') הרב חיים שמואל לנדסמן שמונה למפקד הנמ"ח ויועלה אף הוא לדרגת סא"ל.

בנוסף, רס"ן (מיל') הרב יוסף קציקל יכהן כקצין אג"ם וצפוי אף הוא לקידום בדרגה.

כלל המינויים מותנים באישור ענף תכנון כוח מילואים (עתכ"ם) באגף כוח אדם, האחראי לתיאום תחום המילואים והמינויים בצה"ל.