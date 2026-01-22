ארגון הטרור חמאס הודיע כי הוא ממשיך לדבוק בהסכם הפסקת האש ברצועת עזה, וקרא למשתתפי הפורום הכלכלי בדאבוס להפסיק לאיים ולהתמקד במקום זאת בפתיחת כל מעברי הגבול, בנסיגת צה"ל מהרצועה ובהשקת תהליך כולל לשיקומה.

בנוסף דרש ארגון הטרור ממועצת השלום לפעול להגדלת היקף הסיוע ההומניטרי הנכנס לרצועת עזה ולסייע לתושבים הפלסטינים המתמודדים עם תנאי מזג אוויר חורפיים קשים.

חאזם קאסם, דובר חמאס, האשים את ישראל בניסיון מכוון לסכל את כל תוכניות השלום שהציג הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, והבהיר כי "הנשק של ההתנגדות מיועד מלכתחילה להתמודדות עם הכיבוש ולהגנה על אדמתנו והמקומות הקדושים שלנו".

מדבריו של קאסם עולה דחייה ברורה של הדרישה הישראלית מהזרועות הצבאיות של חמאס להתפרק מנשקן כתנאי להתקדמות ביישום השלבים הבאים של הסכם הפסקת האש.

במקביל דווח בתקשורת הפלסטינית כי צה"ל הרס עשרות מבנים ברצועה, הרחיב את מה שמכונה "השטח הצהוב" - אזור ביטחוני שנמצא בשליטה צבאית ישראלית ממזרח לרצועת עזה - והקים לפחות שש עמדות מבוצרות חדשות עבור הכוחות המוצבים בו.