נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי הפתיע את משתתפי הפורום הכלכלי העולמי שנערך בדאבוס כאשר סיים את נאומו הפוליטי-כלכלי בהתייחסות לתוכן פרשת השבוע - פרשת "בא".

מיליי בחר לעסוק בשלוש המכות האחרונות שהוזכרו בפרשה, ולטענתו הן מלמדות לקח גם לימינו.

"פרשת בא מתארת את הרגע שבו משה מתייצב מול פרעה - סמל לכוח המדכא של המדינה - ומזהיר אותו שאם לא ישחרר את העם העברי, יבואו על מצרים שלוש המכות האחרונות", אמר.

עוד הוסיף: "לנוכח סירובו של פרעה, באה מכת ארבה, סמל לרעב. לאחריה, מכת חושך, סמל לאובדן הבהירות בקבלת החלטות. ולבסוף - מכת בכורות, הממחישה את גורלה של חברה שכופרת בחירות.

לדבריו, "הדמיון למה שמתרחש כיום בעולם המערבי - ברור וחד באופן יוצא דופן".