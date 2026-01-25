שר החינוך יואב קיש הודיע היום (ראשון) כי פרופ' שולמית מיכאלי נבחרה ככלת פרס ישראל בתחום חקר מדעי החיים לשנת תשפ"ו.

ועדת הפרס, בראשות פרופ' אלישע האס ובהשתתפות פרופ' חגי ברגמן ופרופ' מיכל שפירא, נימקה את הבחירה בכך שמדובר בחוקרת פורצת דרך עולמית בתחום חקר ה-RNA, שהתמקדה בטפילים גורמי מחלות - בהם גם טפיל הלישמניה הגורם למחלת שושנת יריחו הנפוצה בישראל.

עוד נמסר כי מחקריה של פרופ' מיכאלי הביאו להבנה מעמיקה וראשונית של תהליכי עיבוד, עריכה ובקרה של RNA בטפילים, ובפרט של מולקולות RNA קטנות ולא מקודדות, ותרמו משמעותית לשיפור דרכי הטיפול במחלות הקשות.

פרופ' מיכאלי ממשיכה בפעילות מחקרית ענפה, מפרסמת בעיתונות המדעית המובילה, ומובילה חוקרים צעירים באקדמיה בישראל ובעולם. היא פעילה גם בגופים לאומיים המקדמים את המחקר המדעי בישראל. הפרס יוענק לה בטקס ממלכתי שיתקיים במוצאי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן התקשר לברך את פרופ' מיכאלי שכיהנה עד לאחרונה כסגנית הנשיא למחקר. "שולמית היא מדענית פורצת דרך שהשפיעה על דורות רבים של מדענים ומדעניות. מחקריה לא נשארו רק במעבדה. הם הבסיס לפיתוח טיפולים רפואיים חדשניים במחלות זיהומיות וטפיליות, דוגמת 'שושנת יריחו', המאיימות על מיליוני בני אדם ברחבי העולם".