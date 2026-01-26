העבודות להרחבת כביש 446, הציר התחבורתי המרכזי למודיעין עילית, הופסקו בימים האחרונים באופן מפתיע - זאת בשל משבר חוזי עם הקבלנים המבצעים את העבודות.

בעקבות ההפסקה הפתאומית פנה יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, למנכ"ל חברת נתיבי ישראל, ניסים פרץ, בבקשה להבין את פשר השיבוש.

במהלך השיחה הסביר פרץ כי העבודות נעצרו בשל "שינוי בנסיבות ההתקשרות עם הגורם המבצע", אך הדגיש כי נעשים "צעדים ומאמצים מרובים להסדרת המשך הפרויקט", במטרה להשיב את הציוד הכבד לשטח "לטובת תושבי מודיעין עילית והמשתמשים הרבים בכביש".

עבור תושבי מודיעין עילית, מדובר בעיתוי קשה במיוחד: עומסי התנועה בציר היחיד המוביל לעיר רק הולכים ומחריפים, והפסקת העבודות מעמיקה את המצוקה התחבורתית הכרונית ממנה הם סובלים.

עם זאת, השיחה הניבה גם עדכון חיובי - התקדמות משמעותית בנושא הכניסה הנוספת לעיר, נושא שעלה לסדר היום המקומי פעמים רבות בשנים האחרונות.

בלשכתו של ח"כ גפני מסרו כי "המעקב לא ייפסק עד להשלמת העבודות", תוך דרישה ש"הכביש ייפתח לתנועה מלאה במהרה".