למשפחה מוכרת בעיר מודיעין עילית נולד אתמול (שני) בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק הילד ה-21 בשעה טובה.

המקרה נחשב חריג במיוחד, שכן כל 21 הילדים במשפחה נולדו בלידות יחיד, ללא אף זוג תאומים.

לפי דיווח בערוץ החרדי 'הפרגוד', הבן הבכור במשפחה הוא בן 22 בלבד. משמעות הדבר היא שבמהלך מעט יותר משני עשורים הצטרף כמעט בכל שנה ילד נוסף למשפחה.

עוד דווח כי נכון לעכשיו כל הילדים עדיין מתגוררים בבית ההורים וטרם נישאו.

המקרה עורר עניין רב בשכונה, בעיקר בשל מספר הילדים והעובדה שכל הלידות היו יחידניות.

תושבים רבים כבר הביעו נכונות לסייע למשפחה לאחר הלידה ולסייע בהתארגנות בימים הראשונים.

בשנים האחרונות פורסמו מקרים בודדים של משפחות עם מספר דומה של ילדים, אך בדרך כלל בין הלידות נכללו גם תאומים. במקרה זה, כל הילדים נולדו כאמור בלידות יחיד.