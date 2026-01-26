שוטרי תחנת חדרה הוזעקו הבוקר (שני) למבנה סמוך לביטוח הלאומי בעיר, לאחר שהתקבל דיווח על תינוק שנמצא לבדו בחדר המדרגות.

למקום הוזעקו גם חובשים ופראמדיקים של מד"א, שמצאו את הפעוט כשהוא בהכרה מלאה. מדובר בתינוק כבן שבוע שפונה במצב יציב לבית החולים הלל יפה שבעיר.

מהמשטרה נמסר כי התינוק הועבר לטיפול גורמי הרווחה בעיריית חדרה. נסיבות המקרה נבדקות, והמשטרה פתחה בחקירה.

מהביטוח הלאומי נמסר כי "עובדי הביטוח הלאומי בסניף חדרה מצאו תינוק בן יומו שננטש על ידי הוריו בבניין הסמוך לסניף, לא בבנין הסניף".

עוד נמסר כי "העובדים לקחו את התינוק, ניקו אותו, האכילו אותו ויצרו קשר עם משטרת ישראל ושירותי הרווחה. מד"א הגיעו למקום ולקחו את התינוק לטיפול רפואי. הביטוח הלאומי משתף פעולה עם משטרת ישראל במטרה למצוא את הורי התינוק".

חובשת רפואת חירום במד"א שירה סימן טוב כהן סיפרה: "קיבלנו דיווח במוקד מד"א על תינוק שאותר בחדר מדרגות, התינוק היה עטוף בשמיכות ובהכרה מלאה. מיד לקחנו אותו לאמבולנס המחומם כדי למנוע היפותרמיה ולבדוק אותו. בהערכה ראשונית ראינו שמצבו יציב, עטפנו אותו בשמיכות נקיות ופינינו אותו לבית החולים ובמשך כל הזמן החזקתי אותו על הידיים קרוב אליי וניסיתי לתת לו הרגשה הכי בטוחה שאפשר".