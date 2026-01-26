למעלה מ-200 אלף איש פקדו בימים האחרונים את ציון הבבא סאלי בנתיבות, במסגרת אירועי יום ההילולא.

האירוע המרכזי נפתח בטקס הדלקה בהשתתפות השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ובכירים נוספים.

במהלך האירוע נערכה תפילה ציבורית לשחרורו של השוטר החטוף רן גואלי, לצד תפילות לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון.

לצורך ההילולא הופעלו מאות נסיעות תחבורה ציבורית מתוגברות - באוטובוסים, רכבות ושאטלים ייעודיים. מערך האבטחה נפרס בשיתוף פעולה בין משטרת ישראל, פיקוד העורף, מד"א וגורמים נוספים.

במהלך ימי ההילולא הופעל מוקד מידע לציבור, וכן נפתחו מתחמי שהייה, תפילה והכוונה לטובת המשתתפים.

המארגנים הגדירו את האירוע כקידוש השם עצום בהיקפו, עם התנהלות מופתית של הציבור ומערך ארגוני חסר תקדים.