עשרות אלפי מתפללים פוקדים הערב (רביעי) את מתחם ציון ה'בבא סאלי' בנתיבות, לציון יום ההילולא ה-42 לפטירתו.

לפי הערכת משרד לשירותי דת, כ-150,000 איש צפויים לפקוד את האתר במהלך היממה הקרובה.

ההכנות להילולא בוצעו במשך חודשים בשיתוף משרד לשירותי דת, משטרת ישראל וגורמים נוספים. כחלק מההיערכות, הוקמו אוהלי תפילה ממוזגים ומתחמי שירותים לטובת הציבור.

ההגעה למתחם מתבצעת באמצעות תחבורה ציבורית בלבד. משרד התחבורה תגבר את קווי האוטובוסים מכל רחבי הארץ וכן את שירות הרכבות לתחנת נתיבות. שאטלים ללא תשלום פועלים מהחניונים ומתחנת הרכבת אל סמוך למתחם הקבר.

ההכנות במקום בוצעו בשיתוף פיקוד מחוז דרום במשטרת ישראל, בפיקוד מפקד המחוז חיים בובליל ומפקד מרחב נגב תנ"צ אמיר קליין.

כמו בשנים קודמות, משולבים צוותי סדרנים חרדים מקצועיים המכירים את הרגישויות והצרכים של ציבור המתפללים. הם יפעלו בתוך המתחם ובדרכי הגישה לוויסות הקהל.