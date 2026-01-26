הנשיא הרצוג מסיר את סמל החטופים בית הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג הסיר אחר הצהריים (שני) מדש חליפתו את הסיכה הצהובה המזוהה עם המאבק להשבת החטופים - בעקבות השבת גופתו של רס"ר רן גואילי ז"ל והשלמת השבת כלל החטופים מרצועת עזה.

בהודעה שפרסם, כתב הרצוג: "רני גואילי הגיבור שב לנוף מולדתו לאחר 843 יום! לוחם היס"מ שיצא להציל חיים - סוף סוף חוזר למדינתו, משפחתו ולאדמתו".

עוד הוסיף, "עם שלם מתרגש עד דמעות. הלב של כולנו עם הוריו טליק ואיציק, והמשפחה כולה, שנאבקו מאבק אצילי והירואי להחזרתו. תודה מקרב לב לכל מי שהיה מעורב בהשבתו של רני. תודה על מבצע חשוב מאין כמותו והשלמת מצוות פדיון שבויים".

לסיום כתב הנשיא: "מאז 2014 ולאחר שנים רבות וקשות - אין אזרח ישראלי ברצועת עזה. עם שלם התפלל וחיכה לרגע הזה - וכעת המעגל נסגר. יהי זכרו ברוך".

בהמשך שוחחו הרצוג עם טליק ואיציק גואילי, הוריו של רן הי"ד. "כל הלב של עם ישראל כולו מתפוצץ מאהבה אליכם. אין מילים רק לחבק אתכם באהבה עצומה".

הוא המשיך: "טליק, את מרגשת ומעוררת השראה. אתם דוגמה ומופת לעם ישראל כולו. בנכם הגיבור ייחרט לעד בנצח ישראל. תודה רבה לכם עליו ועל כל מה שאתם עושים".

איציק, אביו של רני, השיב לנשיא ואמר: "תודה לכם על הליווי, החיבוק והתמיכה לאורך כל התקופה הקשה והנוראית הזאת. אנחנו גאים במדינה שלנו ובחיילים שלנו".