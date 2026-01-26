ראש הממשלה מודיע: אותרה גופתו של החלל החטוף רן גואילי באדיבות I24NEWS

לאחר השבת גופתו של רס"ר רן גואילי ז"ל, לוחם יס"מ בן 24 ממיתר, מגיבים בכירי המדינה והמערכת הביטחונית לאירוע - ומדגישים את ערך הערבות ההדדית ומחויבות המדינה להשבת כל חטוף ונעדר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בישר למשפחת גואילי על ההשבה ואמר: "הבטחנו להחזיר את כולם והחזרנו עד האחרון שבהם. זה הישג אדיר לצה"ל, למדינת ישראל, ולאזרחי המדינה".

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר: "עם שלם מתרגש עד דמעות. הלב של כולנו עם הוריו טליק ואיציק, והמשפחה כולה, שנאבקו מאבק אצילי והירואי להחזרתו. מאז 2014 ולאחר שנים רבות וקשות - אין אזרח ישראלי ברצועת עזה. עם שלם התפלל וחיכה לרגע הזה - וכעת המעגל נסגר. יהי זכרו ברוך".

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שוחח עם המשפחה: "עמדנו בהבטחה שלא משאירים אף אחד מאחור - חיילי צה"ל, הלוחמים בחזית וכל העם מתרגשים על חזרתו של רן לקבר ישראל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "רן היה לוחם אמיץ, שפעל מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות לאומית. גבורתו באותו בוקר קשה היא חלק מסיפור העמידה והנחישות של לוחמי וכוחות הביטחון אל מול מתקפת הטרור. השבתו של רן ז"ל לקבורה היא רגע כואב של סגירת מעגל - עם שובו של החטוף האחרון משטח רצועת עזה לאדמת ישראל. זהו רגע שמדגיש את מחויבותה של מדינת ישראל ללוחמיה ולאזרחיה: להשיב כל אחד ואחת הביתה - כמו שהבטחנו למשפחות ולציבור בישראל. זאת הערבות ההדדית".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "הלב נשבר על אובדן של לוחם יס"מ, גיבור ישראל שנתן את חייו כדי להציל אחרים, לצד הקלה גדולה ושמחה על כך שרן כבר לא בידי האויב - הוא חזר הביתה ויובא לקבורה בישראל".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "מברך על השלמת הליך הזיהוי של החלל החטוף, גיבור ישראל רן גואילי ז"ל, שסוף סוף יושב לקבורה ראויה בישראל. אני מחבק את משפחתו, יודע כמה נלחמתם לשובו, ומחזק את כוחות הביטחון שעשו הכל כדי להשיבו".

יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט בירך: "הלב נשבר ומתאחה בו זמנית עם הבשורה על השבת גופתו של רן גאוילי ז"ל לקבורה בישראל. המבצע הזה הוא תמצית הסיפור של עם ישראל. עם שלא שוכח, לא מרפה ולא מוותר על אף אחד - גם ברגעים הכי קשים וממרחק הזמן. הערבות ההדדית הזו היא מה שהופך אותנו- עם ישראל, למי שאנחנו".

יו"ר ש"ס אריה דרעי אמר: "עם ישראל הוכיח שוב - אין עוד עם כזה בעולם שמחויב לכל אחד מבניו, לחיים ולמתים כאחד, ואינו מוותר עד שאחרון בניו זוכה למנוחת עולמים בקבר ישראל. תנחומים למשפחת גואילי היקרה. דמותו ומסירות נפשו יישארו חקוקים בלב כולנו לדורות".

ח"כ לימור סון הר מלך לערוץ 7: "רגע מכונן בסיפור האומה שלנו" ערוץ 7

ח"כ לימור סון הר מלך אמרה לערוץ 7: "רגע מכונן בסיפור האומה שלנו. אנחנו מחויבים היום לחזור ולכבוש את עזה, ליישב אותה ביהודים ולגרש משם את כל האויבים שלנו. כל תוכנית שלא תהיה גירוש, כיבוש והתיישבות היא תוכנית שתמיט אסונות נוספים על מדינת ישראל ואזרחיה גם אם טראמפ מבקש אחרת".

פורום תקווה מסר: "יחד עם הכאב הגדול זהו יום מרגש של סגירת מעגל עבור איציק וטליק ועבור כל עם ישראל. אנחנו מבקשים למסור את תודתנו העמוקה לכוחות הביטחון ולממשלת ישראל שהשיבו את רני ז"ל הביתה, ובכך שב החטוף האחרון ממלחמת חרבות ברזל".

פורום הגבורה מסר: "מרכינים ראש ומחבקים את משפחת גואילי היקרה עם הבאתו לקבורה של בנם, הלוחם רן גואילי הי"ד. העובדה שרן זכה לקבר ישראל היא רגע של חסד ואמת, וסגירת מעגל חשובה וכואבת. השבתו לקבר ישראל היא קיום חובה מוסרית עליונה. לאורך יותר משנתיים של חוסר ודאות ושכול, משפחת גואילי היוותה עבור כולנו מגדלור של עוצמה. באצילות נפש נדירה ובממלכתיות מעוררת השתאות, הם הראו לנו מהי גבורה יהודית שקטה ואמיתית. הם סמל לדורות.

לצד הכאב, אנו שבים ודורשים מהממשלה: קיימו את צוואת הנופלים! רן נפל למען ביטחון המדינה. אל תעצרו עד למיגור מלא של האיום מעזה ועד לביסוס שליטה ישראלית בשטח. רק כך נבטיח את עתידנו כאן", לשון תגובת הפורום.