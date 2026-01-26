צה"ל הודיע היום (שני) כי לאחר הליך זיהוי שהושלם על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נמסרה למשפחתו של רס"ל רן גאוילי ז"ל ההודעה כי גופתו זוהתה והושבה לישראל.

עם השלמת זיהויו והשבתו, הושבו כלל החטופים שנחטפו לרצועה במהלך מתקפת הטרור. צה"ל מסר כי הוא משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוות את המשפחות והשבים, ולפעול לחיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל.

הזמר עידן עמדי, שנפצע במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ושב לשירות מילואים, לקח חלק במבצע הצבאי להשבת גואילי ז"ל.

גואילי, בן 24 ממיתר, שירת כלוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה. בבוקר ה-7 באוקטובר, כשהיה פצוע עם שבר בכתף בעקבות תאונת אופנוע, עלה על מדים ויצא לסייע לחבריו בלחימה.

בקרב בכניסה לקיבוץ עלומים נלחם בעוז עד שאזלה לו התחמושת והוא נרצח בידי מחבלי חמאס. בהמשך נחטפה גופתו לשטח רצועת עזה.

במהלך השבועות האחרונים הופעלו מבצעים חשאיים שבמסגרתם נעצרו מחבלים בידי כוחות הביטחון, ונחקרו בישראל. מהחקירות התקבלו חלקי מידע שסייעו בצמצום מרחב החיפוש.

לפי הערכות בישראל, גאוילי ז"ל נקבר כבר בשבועות הראשונים של הלחימה. גורם ביטחוני העריך כי ייתכן שמחבלי הג'יהאד האסלאמי שביצעו את הקבורה לא ידעו בזמן אמת כי מדובר בלוחם ישראלי.

המבצע הקרקעי לאיתור הגופה תוכנן מבעוד מועד אך נדחה מספר פעמים בשל אילוצים בדרג המדיני. הוא יצא אל הפועל ביממה האחרונה, בשטח בית קברות בפאתי שכונת סג'עיה שבעזה.

בית הקברות חולק מראש לתאי שטח קטנים, וכל צוות הנדסי, בליווי רופאי שיניים ואנשי רבנות צבאית, הופקד על תא נפרד. כל הצוותים פעלו במקביל, במטרה לזרז את התהליך ולסיים את הבדיקה בתוך שעות. נבדקו מעל 200 קברים - באזור שבו העריך המודיעין שקיים סיכוי גבוה למציאת הגופה.

גואילי ז"ל נודע בקיבוץ עלומים בשם "רן מגן עלומים", בשל הקרב שניהל בכניסה ליישוב מול כוחות חמאס. הוא תואר כאדם ערכי, אהוב, ובעל נוכחות עוצמתית ורגועה.

גואילי הותיר אחריו את הוריו טליק ואיציק, את אחיו עמרי, אחותו שירה ומשפחה מורחבת.