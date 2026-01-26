מייק האקבי הסיר את סיכת החטופים צילום: יואב דודקביץ/TPS

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, השתתף באירוע בבית הנשיא הערב (שני) והתייחס להשבתו של החלל החטוף רן גואילי הי"ד.

"שמענו את החדשות הטובות שכולנו חיכינו להם והמשמעות היא שהחטוף האחרון חוזר הביתה וייקבר כראוי לגיבור", אמר האקבי.

הוא הסיר את הסמל הצהוב של החטופים מדש החליפה שלו. "אמרתי באירועים רבים שקשורים לחטופים שהיום בו אסיר את הסיכה יהיה היום השמח בחיי. קיוויתי להסיר אותה ולהאמין שאף ישראלי לעולם לא יצטרך לענוד סיכה צהובה על כל המשמעויות שלה ולחוות את הימים הקשים שעברו על המשפחות. כעת אני מסיר אותה".