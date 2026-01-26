צה"ל מפרסם תיעוד חדש מהמבצע להשבת החלל החטוף רן גואילי צילום: דובר צה"ל

השב"כ חשף הערב (שני) פרטים חדשים על המודיעין שהוביל למבצע השבת גופתו של רן גואילי הי"ד.

לפני כחודש, במסגרת מבצע חטיפה בדרום עיר עזה, נעצר מחבל של הג'יהאד האסלאמי שהיה מעורב בפעילות צבאית נגד כוחות צה"ל במהלך המלחמה, והובא לחקירה בשב"כ.

במהלך חקירתו, סיפר על מעורבותו בהעברת גופתו של רן גואילי בין מספר מיקומים, והצביע על מעורבים נוספים שהיו מודעים למיקום הקבורה.

המודיעין שהושג במהלך החקירה חיזק את ההבנה לגבי מיקום הקבורה בבית הקברות אלבטש שבצפון רצועת עזה.

בשב"כ ציינו כי בעקבות המידע, בוצע מבצע נרחב בשטח, שבמהלכו זוהתה גופתו של רן גווילי והושבה לישראל.