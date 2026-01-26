נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אומר הערב (שני) כי השבתו של רן גואילי לישראל היא רגע גדול יותר ממה שאנשים מבינים".

בראיון לחדשות 12 הדגיש טראמפ כי המהלך מהווה צעד משמעותי לקראת יישום מלא של עסקת הפסקת האש בעזה.

הנשיא האמריקני טען כי חמאס סייע במאמצי החיפוש - ומידע שהעביר סייע לאתר את מקום קבורת גופתו של גואילי בבית הקברות בצפון עזה. "הם עבדו קשה מאוד כדי להשיב את הגופה. אפשר רק לדמיין כמה זה היה קשה", אמר טראמפ.

טראמפ ציין כי אף אחד לא האמין שניתן יהיה להחזיר את כל החטופים, והחזרת גופתו של גואילי הייתה רגע של "הפתעה ותחושת הישג גדול".

הנשיא גם סיפר כי שוחח עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שהביע התרגשות רבה בעקבות האירוע.

באשר לחמאס, טראמפ הדגיש כי לאחר השבת הגופה, על הארגון לממש את התחייבותו להתפרק מנשק. "זה חייב לקרות עכשיו", סיכם.