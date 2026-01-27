רב המשטרה, הרב רמי ברכיהו, התייחס היום (שלישי) בראיון לערוץ 7 להשבת גופתו של לוחם היס"מ רני גואילי ז"ל, שנחטף ונפל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, וכן לרגעים הקשים מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל.

"שבת שמחת תורה, פגשנו את האירוע של מלחמת חרבות ברזל, אמור לנו שיש לנו חללים רבים שצריך לדעת איפה לשלוח אותם", תיאר. לדבריו, במוצאי שבת התבררה התמונה הקשה, "התבהר שיש לנו 58 חללים ושני חטופים בעזה".

הוא סיפר על הרגע שבו נודע למשטרה כי אותרה גופתו של גואילי בתוך בית קברות בסג'אעיה, ואמר כי מדובר ב"התרגשות עצומה של סגירת מעגל לנו לשוטרי משטרת ישראל, עבור המשפחה כמובן, עבור עם ישראל כולו".

הרב הדגיש כי השוטרים היו הראשונים שנכנסו לזירה בשבעה באוקטובר, ואמר כי הם יצאו להגן על אזרחים גם כשהבינו שלא יחזיקו מעמד.

בהמשך ציין את ההיבט הרוחני של החיבוק הציבורי ואמר כי ההכרה שמקבלת משפחת גואילי היא ההוקרה הגבוהה ביותר לעבודת השוטרים, הפועלים למען שלום וביטחון אזרחי המדינה.