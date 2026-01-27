אירוע ביטחוני חריג התנהל הערב (שלישי) באזור הערבה, לאחר שזוהה חשד לחדירה של מספר חשודים משטח ירדן לשטח ישראל, סמוך ליישוב פארן.

פיקוד העורף פרסם התרעה על חדירת מחבלים, וכוחות צה"ל ומשטרה הוקפצו לאזור.

במסגרת הפעילות המבצעית, הוקפצו לזירה יחידות מיוחדות. צה"ל חסם את הצירים באזור פארן וצומת מנוחה, וביצע סריקות נרחבות על מנת לאתר את החשודים ולוודא את טיב האירוע.

מאוחר יותר פרסמו המשטרה וצה"ל כי "נשלל החשש לאירוע בטחוני בערבה". בעקבות כך נמסר כי הכניסה והיציאה לעיר אילת וממנה נפתחו לתנועה.

מצה"ל נמסר כי כעשרה חיילים ירדנים התקרבו לגבול בתנועה חשודה ומהירה, אך לא חדרו לשטח הארץ. "לאחר סריקות נרחבות וחסימות צירים במרחב, נשללה חדירה לשטח ישראל", נמסר.

עוד צוין כי האירוע נוהל בתיאום מלא עם צבא ירדן, וכי לא מדובר באירוע ביטחוני.