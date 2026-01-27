ברט מקגרק, היועץ הבכיר לנשיא ארצות הברית לשעבר ג’ו ביידן, תקף הערב (שלישי) את דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר רמז כי אמברגו נשק אמריקני היה בין הגורמים לנפילת חיילי צה"ל.

"ההצהרה הזו של נתניהו שקרית לחלוטין", אמר מקגרק. לדבריו, "ביידן סיים את תפקידו כשיש הפסקת אש בעזה והחטופים חוזרים הביתה, הפסקת אש בלבנון כאשר חיזבאללה הובס, ואיראן נמצאת בעמדת החולשה הגדולה ביותר שלה מאז 1979 לאחר שני ניסיונות כושלים לשיגור טילים - הודות לפריסת כוחות צבא ארה"ב ולתגובה מתואמת שהשמידה את מערכות ההגנה האווירית של איראן".

מקגרק הוסיף כי "מחויבותו של הנשיא ביידן לביטחון ישראל, לרבות סיוע צבאי אמריקני, הייתה בלתי מתפשרת לאורך כל המלחמה".

העיתונאי עמית סגל פרסם מענה מפורט לדברים וכתב: "וכעת לעובדות - ביידן הטיל אמברגו נשק חלקי על ישראל, עצר העברת בולדוזרים שישראל שילמה עליהם באופן שהוביל לסיכון חיילים ולנפילתם, גרם לצה"ל להיכנס לרפיח כשבטנקים אין בטן מלאה בפגזים, גם זה גרם לסיכון חיילים ולנפילתם".

עוד ציין סגל כי "ביידן התנגד לחיסול נסראללה, שר ההגנה שלו קילל בשיחת הטלפון עם גלנט כשזה סיפר לו שמטוסינו חיסלו את מנהיג חיזבאללה. אירן לא הייתה בנקודת שפל כאשר ביידן עזב אלא להפך - בטוחה מספיק לשגר לישראל שני מטחים".

לדבריו, "הפסקת האש שאליה מתגעגע ביידן הייתה עבורו מטרה ולא אמצעי".

הוא סיכם: "כולנו בני יותר משנה כך שהיינו פה כשזה היה, אין צורך למרוח אותנו בשקרים ותעמולה".

בהצהרה הערב אמר נתניהו: "בשלב מסוים במלחמה לא הייתה לנו מספיק תחמושת, ולוחמים נפלו. חלק מאובדן התחמושת הזה הגיע גם כתוצאה מאמברגו - זה השתנה לבלי היכר עם כניסת הנשיא טראמפ".