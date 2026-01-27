ראש הממשלה בנימין נתניהו ומתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, מסרו הערב (שלישי) הצהרות לתקשורת יממה לאחר השבת גופתו של לוחם היס"מ רן גואילי ז"ל מרצועת עזה.

"אתמול השלמנו במלואה את החזרת כל חטופינו. אני האמנתי שנחזיר את כולם. האמנתי בכך גם כשאמרו שצריך לעצור את המלחמה. אבל האמנתי אחרת. האמנתי בכך שכשאמרו לי להיענות לדרישות החמאס, אני האמנתי אחרת. האמנתי שבאמצעות השילוב של לחץ צבאי ומדיני נוכל להשיב את כל חטופינו הביתה. מה שחשוב במלחמה יותר מכל דבר אחר זה להתעלם מרעשי הרקע, להתעלם מהלחצים מבית ומבחוץ ולהשיג את המטרה".

"כעת אנחנו מתמקדים בפירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. או שזה יעשה בדרך הקלה, או בדרך הקשה", אמר נתניהו. "אני שומע שנכנסים חיילים טורקים וקטרים - זה לא יקרה. ישראל תשלוט במרחב הביטחוני מהירדן ועד הים".

"לא נאפשר לטורקיה להיכנס לעזה. לא תוקם מדינה פלסטינית בעזה. ישראל תשלוט ביטחונית בכל השטח בעזה", הדגיש.

נתניהו שיגר איום לעבר האיראנים, "הציר האיראני מנסה להשתקם, לא נאפשר זאת. אם איראן תעשה את הטעות החמורה ותתקוף את ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שאיראן טרם ראתה".

בהמשך דבריו הודה לגל הירש על פעילותו והוסיף: "בישראל לא יודעים את כל מה שעשית - הוא סייע להשבת ישראלים מסוריה, ירדן, לבנון וונצואלה".

הירש בירך את נתניהו ואמר על המאמצים להשבת גואילי: "אתמול הודעתי לך, ראש הממשלה, שרני אצלנו, שמצאנו אותו. אחרי מסע ארוך וכבד, היה זה רגע מרגש ומיוחד מאוד. המשימה הושלמה. רני, אחי גיבור ישראל".

הירש הודה לממשל האמריקני ואמר בקול חנוק: "זו הייתה זו המשימה הקשה בחיי. אני מבקש להודות בענווה וטוב לכל הצוות הזה, ביום שאינו חג, אך הוא גדול, כואב ושמח - הודות לצוות ולמשפחתי כולה". הוא סיים את דבריו מנבואת הנחמה של ירמיהו - "ושבו בנים לגבולם".

לאחר ההצהרות נתניהו ענה לשאלות העיתונאים. אחת השאלות הייתה אם הבחירות יתקיימו במועדן על רקע המשבר סביב חוק הגיוס. "זו התקווה והשאיפה שלי. אנחנו זקוקים ליציבות, והדבר האחרון שישראל זקוקה לו זה בחירות".

על ההיערכות להסלמה עם איראן אמר: "הנשיא טראמפ יחליט את מה שהוא יחליט, ומדינת ישראל תחליט את מה שהיא תחליט. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, אבל אמרתי כאן את הדבר העיקרי. אם איראן תעשה את הטעות ותתקוף אותנו - היא תזכה לתגובה שהיא אפילו לא מדמיינת".

על יועצו יונתן אוריך, בצל פרשת קטאר-גייט, אמר: "אני לא יודע מה היה עם יונתן אוריך, אני יודע מה אמר השופט מזרחי. הוא אמר - 'אין פה שום עבירה. גמלים פורחים באוויר'. אוריך לא דיבר איתי מילה על קטאר, לא דיבר איתי. אני תקפתי את קטאר לא פעם ולא פעמיים, ולא רק במילים, אלא גם במעשים. זה הכול מסע ציד אינסופי של אנשים סביבי, זה פייק אחד ענק". נתניהו טען כי פרשת "הפגישה הלילית" שבה מעורב ראש הסגל צחי ברוורמן היא "פייק אחד ענק".

באשר למעבר לשלב ב' ופתיחת מעבר רפיח, אמר נתניהו: "קבענו שלוש מטרות ספציפיות בעזה, אחת מהן הושלמה במלואה. ואני אומר, אולי תאמינו סוף סוף? הסכמנו לפתיחת מעבר רפיח באופן מוגבל. מי שיוצא ומי שנכנס עובר בידוק מלא שלנו. אמרנו שאנחנו רוצים לראות שהחמאס מבצע את מה שהוא מתחייב, למציאת אחרון החטופים שלנו. למזלנו, בעזרת השם, מצאנו אותו. התחייבות זו התחייבות, ולשמחתי אנחנו עומדים בזה".

נתניהו נשאל על מקרים של משפחות חטופים ושורדי שבי שביקשו להיפגש איתו, וטען כי דלתו פתותה בעבור כולם. הירש אמר כך גם הוא, והוסיף כי מנהלת השבויים והנעדרים ערוכה להפוך למנהלת שיקום לשורדי השבי ובני משפחותיהם. "היה מקרה אחד של משפחה שביקשה שניפגש איתם, זה היה סודי, והם אמרו בחוץ שלא נפגשתי איתם", אמר עוד נתניהו. "תסיקו מזה מה שתרצו להסיק".

ראש הממשלה חשף ואמר "בשלב מסוים במלחמה לא הייתה לנו מספיק תחמושת, ולוחמים נפלו. חלק מאובדן התחמושת הזה הגיע גם כתוצאה מאמברגו - זה השתנה לבלי היכר עם כניסת הנשיא טראמפ".

הוא הוסיף: "אבל אנחנו הגענו לבגרות ביטחונית - אנחנו חייבים שתהיה לנו תעשיית נשק עצמאית. ואני מתכוון תוך עשור להשתחרר לגמרי מהמרכיב הפיננסי בסיוע הביטחוני האמריקני, שעומד כעת על 4 מיליארד דולר. אני רוצה שנעביר את היחסים עם ארה"ב מיחסי סיוע ליחסי שיתוף - השקעות משותפות, פיתוח וייצור משותף".

הוא התייחס פעם נוספת לחוק הגיוס ואמר: "חוק ההשתמטות היה של ממשלת בנט-לפיד, אנחנו מביאים חוק אמיתי שיביא עשרות אלפים בשנים הקרובות - 27,000 ב-3 שנים. אני רואה בחזון שלי בסיסים של חרדים בגבול ירדן, ואחרי זה יישובים שם גם. שייכנסו חרדים ויצאו חרדים. ובאמת צריך לשחרר את הנטל מהמילואימניקים. אני רואה היענות מצד החרדים".

אחרי ההצהרה של נתניהו הגיב ראש האופוזיציה לפיד: "אי אפשר לומר 'החזרנו את כל החטופים' אחרי ש-46 חטופים שנלקחו בחיים נרצחו בשבי החמאס בעודם מחכים לשווא לשחרורם. אי אפשר לחגוג את החזרת החטופים בלי לזכור באיזה נסיבות נחטפו. מי שרוצה לקבל קרדיט על החטופים שחזרו, צריך לקחת אחריות על הנספים, הנרצחים, והאסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה".

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב: "נתניהו, אלף מסיבות עיתונאים לא יסתירו את עומק המחדל. יש רק אמת אחת: נמנעת מהכנסת השבת החטופים למטרות המלחמה עד שכפינו עליך ב-16.10, פחדת מהתמרון, נכשלת בפירוק חמאס מנשקו ורק כפייה אמריקאית הכניעה אותך תוך ויתור על העליונות הביטחונית הישראלית. 46 חטופים נחטפו על הרגליים והוחזרו בארון. רק ועדת חקירה ממלכתית תחשוף את האמת שממנה אתה כל כך מפחד. ועדה שכזו תדע גם לעמוד ולהאיר את חלקה האדיר של מפקדת השו"ן והעומד בראשה של אלוף (מיל') ניצן אלון, אותו שכחת להוקיר ולהזכיר היום".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב "ברגע מרגש וחשוב, נתניהו בוחר להמשיך לשסע ולפלג. מנהיג טוב מפאר את עמו ולא רק את עצמו".