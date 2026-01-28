רב הותקף מילולית ופיזית בשכונת פורסט הילס שברובע קווינס, ניו יורק, ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה. הרשויות בעיר תיארו את המקרה כ"תקיפה אנטישמית ממוקדת".

על פי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, אדם ניגש אל הרב, קילל אותו בביטויים אנטישמיים, היכה אותו בפניו והטיח אותו אל הקרקע.

עדי ראייה מסרו כי החשוד אף יצר בידיו צורת אקדח וכיוון אותן לעבר הקורבן. המשטרה מסרה כי החשוד נעצר במקום, וכי הקורבן לא נזקק לטיפול רפואי.

ראש העיר, זוהראן ממדאני, גינה את האירוע ואמר: "אני מזועזע מהתקיפה האנטישמית. ביום הזיכרון לשואה, ניו יורקרים נאלצו להתמודד עם אמת כואבת. אנטישמיות אינה שייכת לעבר, אלא מסכנת את ההווה ודורשת תגובה. אין לה מקום בעיר שלנו".

האירוע התרחש על רקע עלייה חדה במקרי האנטישמיות בניו יורק. בשבוע שעבר עצרה משטרת ניו יורק שני נערים בני 15, בחשד לריסוס צלבי קרס ומסרים אנטישמיים במגרש המשחקים פארק גרייבסנד שבשכונת בורו פארק בברוקלין.

אחד מהנערים מואשם בהטרדה בנסיבות מחמירות ובגרימת נזק פלילי כהתנהגות של פשע שנאה, והשני מואשם במספר סעיפים של הטרדה בנסיבות מחמירות.

המשטרה פתחה בחקירת פשע שנאה לאחר שכ־50 צלבי קרס אותרו על קירות, מגרש ומשטח החלקה במתחם המשחקים. בנוסף, תועדו כתובות נאצה, ובהן המילים "אדולף היטלר" שרוססו על אחד הקירות.