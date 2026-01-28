בבית העלמין ביישוב מיתר שבדרום תיערך היום (רביעי) הלווייתו של רס"ר רן גואילי הי"ד, לוחם היס"מ שנפל בקרבות ב-7 באוקטובר וגופתו הוחזקה על ידי ארגוני הטרור במשך 843 עד שהושבה שלשום לישראל.

מסע ההלוויה של חטוף החלל האחרון יצא ממחנה שורה סמוך לרמלה לעבר היישוב מיתר. לצד בני משפחה ישאו הספדים גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג.

משפחת גואילי יצאה הבוקר למחנה שורה כשהיא מלווה בשיירה משטרתית. בשעה 10:30 יחל מסע ההלוויה. השיירה תלווה את ארונו של רס"ר גואילי עד למיתר דרך כביש 431, כשהעלייה לכביש 6 תתבצע במחלף נשרים, ובהמשך תעבור השיירה בכביש 60. במשטה הזהירו מעומסי תנועה משמעותיים על כביש 60 לכיוון מיתר.

ההספדים יחלו בשעה 12:30 במגרש הסמוך למרכז הספורט במיתר. ב-14:30, יתקיים טקס הקבורה בבית העלמין בהשתתפות משפחה וחברים בלבד וללא כלי תקשורת.

מהמשטרה נמסר כי החל מהשעה 08:00 בבוקר תותר כניסה רכובה ליישוב מיתר רק לתושבי המקום (בהצגת תעודה מזהה) ולבעלי רכבים מורשים.

שערי הכניסה למתחם ההספדים ייפתחו בשעה 10:30, ויופעל מערך שאטלים מסודר מהחניון בכניסה ליישוב ועד למתחם. עם זאת, במתחם תותר כניסה לכ-2,000 איש בלבד - מטעמי בטיחות.

המשטרה מדגישה כי לא תותר כניסה למתחם ההספדים לנושאי נשק, למעט שוטרים ואנשי ביטחון שאושרו מראש.