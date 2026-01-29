זירת התקרית דוברות חב"ד

רכב ניסה הלילה (חמישי) לפרוץ למטה העולמי של חב"ד בברוקלין שבניו יורק. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה הרכב נוסע מספר פעמים לעבר הכניסה האחורית של הבניין.

לא היו נפגעים בתקרית. עדי ראייה סיפרו כי נהג הרכב קרא לאנשים ששהו במקום לזוז הצידה לפני שניסה, ללא הצלחה, להיכנס עם רכבו לתוך הבניין.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום עצרו את החשוד במעשה. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה החשוד כשהוא נעצר על ידי השוטרים.

בנוסף, הוזמנה יחידת החבלה של המשטרה לסרוק את הרכב ואת סביבת המבנה "מתוך זהירות יתר".

התקרית הלילה התרחשה יממה לאחר שגבר בן 32 תקף רב ברובע קווינס, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.

לפי משרד התובע המחוזי של קווינס, החשוד ניגש אל הקורבן בפורסט הילס בשעות, קילל יהודים ולאחר מכן היכה את הרב באגרוף בפניו ובחזה, מה שגרם לו ליפול לקרקע.

החשוד נמלט מהמקום, ונתפס מאוחר יותר בתחנת רכבת תחתית על ידי סיירת שומרים של קווינס, שהוזעקה למקום האירוע. לאחר מכן הוא נעצר ברכבת התחתית על ידי שוטרי משטרת ניו יורק.

החשוד מואשם בתקיפה בדרגה שלישית, תקיפה בדרגה שלישית כעבירה של פשע שנאה והטרדה מחמירה בדרגה שנייה. אם יורשע, הוא עלול להישפט לעונש של בין שנה ושליש ל-4 שנות מאסר.

ראש העיר ניו יורק, זוהראן ממדאני, גינה את האירוע בקווינס ואמר: "אני מזועזע מהתקיפה האנטישמית. ביום הזיכרון לשואה, ניו יורקרים נאלצו להתמודד עם אמת כואבת. אנטישמיות אינה שייכת לעבר, אלא מסכנת את ההווה ודורשת תגובה. אין לה מקום בעיר שלנו".