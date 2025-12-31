בפעם השנייה השבוע טיפל המנהל האזרחי בישראלית שנכנסה לעיר פלסטינית.

מוקדם יותר הערב (רביעי), התקבל דיווח במנהל האזרחי על ישראלית שנצפתה בעיר יריחו, שבמרחב חטיבת הבקעה, כשהיא מסתובבת באזור תוך סיכון מיידי לשלומה.

עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור יריחו באופן מיידי כדי להעניק לה הגנה ולמנוע סכנה נוספת. בהמשך היא הועברה לידי כוחות צה"ל.

מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלית טעתה בדרכה למקום. המקרה הועבר להמשך טיפול של משטרת ישראל.

במערכת הביטחון מדגישים פעם נוספת את הסיכון שבכניסה לשטחי A, שמוגדרים כאזורי סכנה ואסורים להימצאות אזרחים ישראלים.

ביום ראשון חילצו כוחות המנהל האזרחי שני יהודים שנכנסו לעיר טול כרם. מתחקיר האירו עוה כי השניים נכנסו למוסך במרחב כשהם תחת השפעת אלכוהול. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל.

בשבוע שעבר נרשמו שלושה מקרים בתוך יממה של חילוץ ישראלים משטח הרשות הפלסטינית.

באחד האירועים צעירה יהודייה נצפתה משוטטת יחד עם ילדה קטנה במרחב העיר בית לחם שבחטיבת עציון, תוך סיכון חייהן. מתחקיר האירוע עלה כי הישראלית נכנסה במכוון לעיר.

ערב לפני כן וקפצו כוחות צה"ל לכפר חוסאן שבחטיבת עציון בעקבות דיווח שהתקבל על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג עם רכבם לכפר.

לאחר סריקות של כוחות צה"ל במרחב, הכוחות איתרו את האזרחים וחילצו אותם בבטחה מחוץ לכפר.

לפני כן, נכנסה ישראלית לכפר הפלסטיני נעלין, התקשרה לגורמי ביטחון, דיווחה שהיא במצוקה וניתקה את הטלפון. כוחות הביטחון הוקפצו למקום, איתרו אותה והיא חולצה בשלום. גם במקרה זה המשטרה נכנסה לתמונה משום שהישראלית הגיעה לכפר מרצונה.