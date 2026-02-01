בבית הדין הרבני התקיים בימים האחרונים אירוע מרגש של יהודייה שנישאה למוסלמי ושבה ליהדות.

שלומית (שם בדוי) הייתה נשואה במהלך שנים ארוכות למוסלמי, ויחד נולדו להם שלושה ילדים, עד שבעלה נפטר לפני מספר שנים.

גם לאחר שבעלה מת, שלומית מצאה את עצמה כבולה למשפחתו בשל תלות כלכלית עמוקה. בנוסף, בני המשפחה הפעילו עליה לחץ כבד וסירבו בתוקף לאפשר לה להביע כל סממן של יהדות או רצון לחזור למקורותיה.

עובדת סוציאלית מארגון 'יד לאחים' שהייתה בקשר רציף עם שלומית, ניסתה לחזק את רוחה. היא הציעה לה פעם אחר פעם עזרה מעשית בעזיבת הכפר ובהענקת חינוך יהודי וסביבה בטוחה לילדיה, אך הפחד שיתק את שלומית.

נקודת המפנה המכריעה הגיעה כאשר בנותיה של שלומית בגרו ונישאו בעצמן לגברים מוסלמים מתוך הסביבה שבה גדלו. כשראתה את הדור השני ממשיך את אותו מסלול חיים כואב, הבינה שלומית את המשמעות והמחיר ארוך הטווח של שתיקתה. ההכרה כי המורשת היהודית שלה עלולה להיעלם כליל מצאצאיה נתנה לה את הדחף הסופי לבצע שינוי דרסטי בחייה.

היא החליטה באומץ רב לעזוב את בית משפחת בעלה המנוח ולפתוח דף חדש בחיים בזהות יהודית גלויה וגאה. היא פתחה בהליך השבה רשמי בבית הדין וזכתה לליווי צמוד, תומך ומחבק של אנשי המקצוע והמתנדבים מטעם הארגון.

בימים האחרונים הושלם ההליך בהצלחה רבה, ושלומית חגגה בהתרגשות את חזרתה הרשמית והסופית לחיק העם היהודי. סיפור זה מצטרף לסיפורי השבה ליהדות נוספים שמתקיימים כל העת בארגון 'יד לאחים', הפועל למען הצלת נשים אלו.

"סיפורה של שלומית מדגים בצורה מצמררת כיצד גם לאחר שנים ארוכות של הסתרה, הניצוץ היהודי נותר איתן בלב", מציינים בארגון.