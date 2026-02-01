המנהיג העליון של איראן, האייתולה עלי חמינאי, שיגר היום (ראשון) מסר מאיים נוסף כלפי ארצות הברית, בעקבות התבטאויות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"על האמריקנים לדעת שאם יפתחו במלחמה נגדנו - הפעם זו תהיה מלחמה אזורית", אמר חמינאי. עם זאת הדגיש: "אנחנו לא יוזמי מלחמה, ולא רוצים לתקוף אף מדינה, אך העם האיראני יכה בחוזקה בכל מי שיתקוף אותו".

לדבריו, האיומים האמריקניים אינם חדשים: "העובדה שלפעמים הם מדברים על מלחמה ומדברים על מטוסים וספינות אינה דבר חדש. בעבר, האמריקנים איימו שוב ושוב בנאומיהם ואמרו שכל האפשרויות על השולחן, כולל אפשרות המלחמה".

עוד אמר: "על האומה האיראנית לא להיבהל מהדברים האלה, העם האיראני לא מושפע מהאיומים האלה", אמר.

סגן מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, הצטרף לאיום והוסיף: "מוכנות הכוחות גדולה יותר מאשר במלחמת 12 הימים. תנועות האויב נמצאות תחת שליטתנו ופיקוחנו".