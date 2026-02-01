עלי חמינאי
עלי חמינאיצילום: רויטרס

המנהיג העליון של איראן, האייתולה עלי חמינאי, שיגר היום (ראשון) מסר מאיים נוסף כלפי ארצות הברית, בעקבות התבטאויות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"על האמריקנים לדעת שאם יפתחו במלחמה נגדנו - הפעם זו תהיה מלחמה אזורית", אמר חמינאי. עם זאת הדגיש: "אנחנו לא יוזמי מלחמה, ולא רוצים לתקוף אף מדינה, אך העם האיראני יכה בחוזקה בכל מי שיתקוף אותו".

לדבריו, האיומים האמריקניים אינם חדשים: "העובדה שלפעמים הם מדברים על מלחמה ומדברים על מטוסים וספינות אינה דבר חדש. בעבר, האמריקנים איימו שוב ושוב בנאומיהם ואמרו שכל האפשרויות על השולחן, כולל אפשרות המלחמה".

עוד אמר: "על האומה האיראנית לא להיבהל מהדברים האלה, העם האיראני לא מושפע מהאיומים האלה", אמר.

סגן מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, הצטרף לאיום והוסיף: "מוכנות הכוחות גדולה יותר מאשר במלחמת 12 הימים. תנועות האויב נמצאות תחת שליטתנו ופיקוחנו".