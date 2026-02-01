מפקד תחנת עציון, סנ"צ רפי וקנין, מספר על המקרה דוברות המשטרה

גבר כבן 30 תושב ירושלים ניסה הבוקר (ראשון) להצית ילד בן 12 במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי בכביש 375, סמוך לביתר עילית.

על פי החשד, הרקע למעשה הוא סכסוך קודם בין החשוד לאביו של הילד - שהיה בדרכו למוסד לימודים בביתר עילית. הילד נפגע קל בידיו.

בשלב מסוים הבחין נהג האוטובוס במתרחש, עצר את הנסיעה ואפשר לנוסעים להימלט מהמקום. החשוד ניסה לנצל את העצירה כדי להימלט, אך נלכד על ידי לוחם זרוע מבצעית יס"מ "חץ יהודה" ולוחמי צה"ל ששהו באזור.

מהחקירה הראשונית עלה כי החשוד, תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו, עלה לאוטובוס כשהוא מצויד בבקבוק שהכיל חומר דליק, לאחר הכנה מוקדמת למעשיו. במשטרה ציינו כי "רק בנס של ממש לא הצליח לממש את זממו עד תום".

החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת עציון במרחב יהודה. במשטרה מסרו כי בהמשך צפויה בקשה להארכת מעצרו, וכי בשלב זה מסתמן שהרקע לאירוע הוא פלילי, על רקע סכסוך בינו לבין אביו של הקורבן.