תיעוד מחברון בעת מעצרו של האימאם דוברות המשטרה

אימאם פלסטיני תושב חברון, בשנות ה-30 לחייו, נעצר הלילה (חמישי) בשנתו על ידי לוחמי זרוע מבצעית יחידת יס"מ "חץ יהודה" ממחוז ש"י, לאחר שגורמי מודיעין של פיקוד מחוז מרכז בצה"ל איתרו פרסומים מסיתים שפרסם ברשתות החברתיות.

על פי הודעת המשטרה, המעצר בוצע בשיתוף פעולה בין מחוז ש"י במשטרת ישראל וצה"ל, תוך הכוונה מדויקת של חמ"ל רוא"ה ממחוז ש"י ומחלק המודיעין של תחנת חברון במרחב יהודה.

באישון ליל פשטו לוחמי יס"מ על ביתו של איש הדת בחברון. לפי המשטרה, הוא מזוהה עם ארגון הטרור חמאס וחשוד בפעילות של עידוד והסתה לביצוע פיגועים נגד מדינת ישראל.

במהלך פעילות האיסוף המודיעיני בפקמ"ז, אותרו בפרסומיו קריאות לעידוד טרור ולהשמדת מדינת ישראל, וכן האדרת דובר ארגון הטרור חמאס עוביידה, שחוסל במהלך מבצע "חרבות ברזל", תוך שהחשוד ציין כי מדובר ב"מות קדושים".

החשוד הועבר לחקירה בתחנת חברון בחשד לעבירות של פגיעה בביטחון האזור, גילוי הזדהות עם ארגון טרור, והסתה ותמיכה בארגון טרור. בתום חקירתו נכלא, והחקירה נמשכת.