ראש מועצת בית אריה-עופרים, שרון אלפסי, התייחס למפעל החוות וההתיישבות במהלך ראיון שנערך במסגרת כנס ההוקרה לחוות של מועצת בנימין, איגוד החוות וערוץ 7.

לדבריו, "החוות האלה זה המוצבים הקדמיים של היישובים. אם לא היו פה חוות, היו פלישות של הפלסטינים. החוות האלה מצליחות למנוע היום את הפלישה הפלסטינית, ובאמת למנוע פלישה לקרקעות המדינה".

אלפסי הוסיף, "אני מזמין את כל תושבי ישראל לבוא לראות מה החוות האלה עושות פה, לראות מה החקלאות שהם מקדמים פה. יש פה גפנים, יש פה הדרים, יש פה מרעה, יש פה הכול, הכול מהכל, תבואו ותהיו חלק מהדבר הזה".

בהמשך דבריו ציין, "אנחנו בנקודה הזאת מחזיקים בשתי הידיים את חדרה ואת עזה. זה הקו הראשון, זו הטבעת של מדינת ישראל. ככה היא היתה תמיד והיום אנחנו מרגישים את זה. לבוא לראות את הנוף הזה, לראות את מה שקורה פה, לראות את ההתיישבות האמיתית, זה חלק מהתהליך".

בנוגע לפיתוח היישוב בית אריה-עופרים, חשף אלפסי כי היישוב נמצא בתנופה משמעותית: "בית אריה עופרים כרגע בשינוי מטורף. אנחנו מקדמים פה שתי טבעות מאוד מאוד גדולות. סך הכול בית אריה עופרים תצמח בעוד כמעט 8,000 יחידות בשנים הקרובות. אנחנו מקדמים פה אזור תעשייה שקיבל כבר תוקף, ואנחנו יוצאים לביצוע בתקווה שבתוך פחות מחצי שנה אנחנו נעלה פה על הקרקע עם טרקטורים ובעזרת השם, תוך שלוש שנים יהיה פה אזור תעשייה".

עוד הוסיף, "אנחנו מקדמים פה עוד קרקעות לתעשייה ומסחר. היישוב לא מפסיק לצמוח. נכון להיום, אנחנו בונים עוד 1,173 יחידות מסביב לעופרים, ואנחנו לאט לאט נחבר את שתי היישובים".

