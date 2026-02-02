מעוז על מעצר קרוב משפחה של זיני ערוץ 7

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, התייחס היום (שני) בראיון לערוץ 7 לפרשת מעצר קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, בחשד להברחת סחורות לעזה.

מעוז חשף כי העצור שימש בעבר כנהגו האישי כששימש כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, וטען כי מדובר בפרשה מופרכת: "אני מכיר את אותו עצור. מדובר בעלילת דם מהתחלה עד הסוף".

לטענתו, היעד המרכזי של הפרשה אינו העצור עצמו אלא ראש השב"כ, "המטרה היא לפגוע בראש השב"כ הנוכחי דוד זיני".

מעוז קרא למערכת אכיפת החוק לחדול מהתנהלותה: "אני קורא לפרקליטות תפסיקו כבר עם התרגילים המלוכלכים הללו. די, נמאסתם".

בהמשך, תקף מעוז את החלטת בג"ץ להוציא צו ביניים נגד סגירת גלי צה"ל: "שוב, בג"ץ אחרי החלטה של הממשלה, מחליט אחרת וממשיך בדרכו כדי לעצור כל החלטה שהממשלה מקבלת גם שמדובר בהחלטה לגיטימית".

"לסגור את תחנת גל"צ זה כל כך אלמנטרי", אמר והשווה למהלכים ביטחוניים בעבר, "הרי אף אחד לא הוציא צו ביניים נגד איזנקוט או גנץ או נגד אהוד ברק שכאשר סגרו אוגדות וחטיבות לא הוטלו עליהם מגבלות משפטיות דומות".

מעוז התייחס גם לתופעת מרדכי דוד ולמחאות האחרונות ואמר כי הבעיה המרכזית איננה אדם כזה או אחר אלא האכיפה, "התופעה העיקרית שצריך לדבר עליה זה האכיפה הבררנית של הפרקליטות - אכיפה בררנית של היועמ"שית".

לדבריו, ההתערבות של מערכת המשפט קיימת רק בצד אחד של המפה הפוליטית: "הם אוכפים את חסימת הכבישים או חסימת האישים רק כשזה בא מהצד הימני של המפה הפוליטית, אבל כשזה בא מהשמאל לאורך מוצאי שבתות רצופות אחד אחרי השני, שחסמו את איילון, הדליקו מדורות באיילון, שום אכיפה ושום דבר". מעוז סיכם את דבריו בנושא ואמר, "האכיפה הבררנית הזאת צריכה להסתיים עכשיו ומיד".

בסיום הראיון התייחס מעוז לחג ט"ו בשבט וליום הולדתה של הכנסת, "אני מברך את כנסת ישראל שבאמת תגלה אחדות, תגלה חגיגיות. נכנסתי היום לבית הזה וראיתי חקלאות ישראלית, על ט"ו בשבט האמיתי, שהוא חג הפירות, חג פירות האילן".