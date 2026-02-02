סטרוק וגנץ שותלים ערוץ 7

שרת ההתיישבות, ח"כ אורית סטרוק, נטעה היום (שני) עץ לרגל חג ט"ו בשבט בחוות 'חסד עולם', הממוקמת בנקודה אסטרטגית החולשת על המרחב הביטחוני של נתב"ג וצופה אל מרכז הארץ.

הנטיעה התקיימה במסגרת כנס ההוקרה לחוות של מועצת בנימין, בשיתוף איגוד החוות וערוץ 7.

לצדה של סטרוק השתתפו גם יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, ובעלי החווה אוריה ואבישג טיירי.

בדבריה אמרה סטרוק: "עם ישראל חוזר לאדמתו, אנחנו זוכים כאן לקיים את מצוות יישוב הארץ. תושבי המרכז יכולים לסמוך על החוואים שיושבים כאן. החוות בונות חומת מגן של התיישבות לכל מדינת ישראל. תודה לחוואים שלנו, ממשלת ישראל מאחוריכם עם ישראל עומד מאחוריכם".

אנחנו עומדים נרגשים מול עוצמת התמיכה במפעל החוות החקלאיות. קרוב ל-20,000 כבר בחרו לקחת חלק פעיל ולתמוך מדי חודש בקרן החוות בסכום של לפחות 18 ש"ח.

הכוח הזה הוא הדלק שמניע אותנו בשטח מדי יום. זה הזמן שלכם להצטרף למהפכה החקלאית ולהיות חלק מהסיפור הציוני. ההיסטוריה נכתבת בימים אלו, הצטרפו גם אתם.