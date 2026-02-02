ראש עיריית ראש העין, רז שגיא, השתתף היום (שני) בכנס ההוקרה לחוות של מועצת בנימין, איגוד החוות וערוץ 7. בדבריו הדגיש כי החוות מהוות קו ההגנה האחרון שמונע מהאנרכיה הסביבתית והביטחונית לגלוש אל תוך גוש דן.

"החוות צריכות להציף את כל יהודה ושומרון", אמר שגיא, "צריך יותר מהן כדי ליצור באמת רצף יהודי. אני חושב שהרצף ההתיישבותי צריך להיות בשטחי C וגם על חלק משטחי B. כי היכן שאנחנו נמצאים - זו מדינת ישראל ויש שם ביטחון. שם לא שורפים, שם אין איום על הגבול, שם לא בונים בנייה בלתי חוקית".

שגיא התייחס בהרחבה לסוגיית המשרפות הפיראטיות והזיהום הסביבתי, שלדבריו מהווים סוג של טרור. הוא ציין כי מאחורי התופעה עומד אינטרס כלכלי משמעותי הנובע מהפער במחירי פינוי האשפה.

"בישראל אנחנו משלמים 382 שקלים לטון אשפה. פה משלמים 700-800 שקל למשאית שזה 14 טון. אז הם שורפים גם אשפה פלסטינית וגם אשפה שמגיעה מ'ישראל הקטנה'. השריפה הזאת מזהמת את שטחי ראש העין, את אורנית, את כפר קאסם וגם שכנות אחרות מדרום כמו שוהם ומודיעין".

בהמשך הציג שגיא נתון שלפיו, כ-1,300 ישראלים מתים מדי שנה כתוצאה מזיהום האוויר מהשריפות הללו.

לדבריו, נדרשת תפיסה ביטחונית ומדינית שונה, "הרעיון של לשתף פעולה עם חוות יהודה ושומרון ולמעשה לטשטש את גדר ההפרדה או את הניסיון לחצוץ בינינו, הוא משהו שצריך להיות מבוטל. בסוף אנחנו צריכים להמשיך להתיישב עד קו הירדן".

הוא הצביע על המגדלים של ראש העין הנראים מהחווה והסביר את נקודת המבט של הצד השני. "כך רואים אותנו הפלסטינים. לצערי הם חושבים שהם יכולים לבנות ואז לעשות משרפה. מאחר שהם לא רוצים שלום, אנחנו נלחמים. אם נלחמים, צריך להרחיק אותם כמה שיותר".

