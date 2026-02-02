​ביוזמה ראשונה מסוגה של מועצת בנימין ובשיתוף 'איגוד החוות' וערוץ 7 מתקיים הבוקר (שני) כנס הוקרה מיוחד ויום שידורים חגיגי תחת הכותרת "חג החוות".

האירוע, שמועבר בשידור חי בערוץ 7, מתקיים בחוות 'חסד עולם' - נקודה אסטרטגית החולשת על המרחב הביטחוני של נתב"ג וצופה אל מרכז הארץ.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בכנס: "שלב ב' הוא הפירוק והפירוז, חבל שלא התחלנו את זה לפני 3 חודשים. המרוויח היחיד מתקופת ביניים זה חמאס. שלב ב' בנוי על פירוק ופירוז ובימים הקרובים יינתן לחמאס דד ליין של חודשיים להתפרק מנשק באופן מלא. לא חושב ששילמנו את המחירים בכל השנתיים האלה כדי להעביר את עזה מאויב כזה לאויב אחר. אם חמאס לא יתפרק מנשקו נפעל בדרך שלנו".

​מטרת יום השידורים, שנערך באופן סמלי דווקא בט"ו בשבט, היא להביא לקדמת הבמה את פועלם של חלוצי החוות, המהווים חומת מגן על אדמות הלאום בבנימין ובכל רחבי יהודה ושומרון.

במהלך היום יתקיימו פאנלים מקצועיים שיעסקו בחשיבותן הביטחונית והלאומית של החוות, בהשתתפות בכירי המערכת הפוליטית והביטחונית.

​בין המשתתפים: שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, אלוף (מיל') מוטי אלמוז, יו"ר החטיבה להתיישבות ישי מרלינג, ואישי ציבור נוספים.

סטרוק מסרה: "החוואים הם חלוצים בני-דורנו, החוות הן המענה היעיל ביותר למזימת ההשתלטות של הרש"פ על חבלי ארצנו, וחומת מגן של התיישבות למדינת ישראל כולה".

​ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, מסר: "מפעל החוות הוא החלוציות של ימינו. האנשים האלו, שחיים בתנאים לא פשוטים, הם אלו ששומרים בפועל על המרחבים הפתוחים ועל העתיד של כולנו. מועצת בנימין גאה להוביל את כנס ההוקרה הזה, שמטרתו לומר להם תודה ולהבהיר כי החוות הן חלק בלתי נפרד מהתפיסה האסטרטגית של מדינת ישראל. הגיע הזמן שהציבור כולו יכיר מקרוב את הגיבורים הללו".

אנחנו עומדים נרגשים מול עוצמת התמיכה במפעל החוות החקלאיות. קרוב ל-20,000 כבר בחרו לקחת חלק פעיל ולתמוך מדי חודש בקרן החוות בסכום של לפחות 18 ש"ח.

הכוח הזה הוא הדלק שמניע אותנו בשטח מדי יום. זה הזמן שלכם להצטרף למהפכה החקלאית ולהיות חלק מהסיפור הציוני. ההיסטוריה נכתבת בימים אלו, הצטרפו גם אתם.