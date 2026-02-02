ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם בצהריים (שני) ציוץ ברשת X, שבו תקף את ראש האופוזיציה יאיר לפיד ואת יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ על פגישות שקיימו, לטענתו, עם גורמים קטארים.

אולם כעבור שניות ספורות מחק נתניהו את הציוץ - פעולה שעוררה תגובות מיידיות. לפיד פרסם צילום מסך של הציוץ שנמחק וכתב: "מר נתניהו, למה מחקת את הציוץ הזה?"

דקות לאחר מכן פרסם נתניהו את הציוץ מחדש - הפעם מבלי להזכיר את שמו של גנץ, שהתברר כי לא קיים פגישות עם גורמים מקטאר.

בתגובה ללפיד כתב נתניהו: "מר לפיד, תטעין את הטלפון. הציוץ באוויר", בהתייחס לכך שבצילום המסך שפרסם לפיד נראה שהסוללה בטלפון שלו עומדת על 7%.

לפיד לא נותר חייב והגיב: "הטענתי את הטלפון ועדיין לא מצאתי הסבר שלך ללמה היועצים שלך קיבלו כסף ממדינה תומכת טרור בזמן מלחמה?"

בציוץ שעורר את הסערה כתב נתניהו: "חשיפת ערוץ 14 - בחודש ינואר 2025 נפגש יאיר לפיד עם משפחות חטופים ועם נציגים קטארים. מי שעזר להם ותיאם להם את הפגישה, הוא לא אחר מאשר פוטליק המוכר לנו מפרשת קטארפייק".

עוד כתב: "אז הטענה היא שפוטליק שסידר ללפיד ולמשפחות החטופים את הפגישה הוא כביכול 'הסוכן הזר', זה שהיה אסור להיפגש איתו או לעבוד איתו כי זה יהיה 'ריגול ובגידה'? איזו צביעות השמאל מאשים את יונתן אוריך בבגידה בגלל קשריו עם פוטליק בשעה שלמנהיגיו היה קשר עם אותו אדם בדיוק. הצביעות זועקת לשמיים".