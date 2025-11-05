חבר הכנסת אריאל קלנר מתייחס בראיון לערוץ 7 לפרשת הפצ"רית, ותוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואת מערכת אכיפת החוק.

"הדיפ סטייט טובע, יש פה הר געש שהתפרץ והפסולת שיוצאת מטביעה את הדיפ סטייט", פתח קלנר את דבריו. "יש פה יועצת משפטית שצריכה להיחקר והיא עוד מספרת שהיא לא בניגוד עניינים. היא בניגוד עניינים מובהק, אין יותר ניגוד עניינים מזה".

לטענתו, "היא חיפתה על כל המעשים של הפצ"רית. אני לא יודע למה, אולי זה קשור, אולי זה הולך אחורה עד הווסט שהבן שלה מעורב בו על גניבת הווסט, אולי זה הולך לדברים אחרים, אבל זאת מציאות שאי אפשר להשלים איתה".

קלנר התייחס גם לדבריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לפיהם בהרב-מיארה מפעילה לחץ על חוקרי המשטרה: "היועצת המשפטית צריכה להיחקר. אני מברך את השר יריב לוין על כך שהוא מעביר את הנושא הזה לשופט אשר קולה. המציאות הזאת בלתי נסבלת".

לדבריו, "תשעת שופטי בג"ץ שמנעו מהממשלה לפטר אותה נושאים באחריות לכל מה שקורה כאן כרגע. נושאים באחריות לזה שהטלפון בים, נושאים באחריות לכל הטירוף מערכות שאנחנו רואים פה. יש פה טירוף מערכות שכמוהו לא היה במדינת ישראל".

בנוגע להתנהלות בית המשפט אמר קלנר, "גם השופט סולברג שנותן להם שלושים ושש שעות - זה שלושים ושש שעות שכל דקה בה העבריינים האלה מעלימים ראיות. אנחנו יודעים איך הם עובדים, אנחנו יודעים שאין להם מעצורים. שלושים ושש שעות האלה שהוא נתן להם, במקום להיכנס לדיון בהול, לקחת לה את כל הסמכויות, לפתוח בחקירה ולעצור את כולם - את כל המערכות, כולל בפרקליטות, בפרקליטות הצבאית הראשית, את היועמ"ש להזמין לעדות ולאחר מכן לחקור אותה לדעתי גם בהזהרה. הדבר הזה לא יכול להימשך. הם מאלימים ומשבשים ראיות".

בהתייחס לטענות על שיבוש מכוון מצד בכירים בפרקליטות הצבאית, הוסיף: "אנחנו רואים איך הם עשו את זה - טלפונים טובעים כרגע בים, טלפונים במקומות שונים טובים, מועלמים. איך הם פעלו כשזה היה ארי רוזנפלד, איך הם פעלו כשזה היה א' מהשב"כ. כשהם רוצים וכשזה פוגע בדיפ סטייט עצמו - הם דורסים ורומסים זכויות בלי הבחנה. אבל כשזה נוגע אליהם עצמם - יש בנחת, האימא מעלימה את הטלפון, האחרים משבשים ראיות, בכלל חלקם אפילו לא נחקרים ולא עצורים. זה בלתי אפשרי".

קלנר האשים גם את חברי האופוזיציה: "עכשיו רואים מי צדק - אנחנו שמתקנים את המדינה, ומי שמגן על דיפ סטייט רקוב על מערכות מושחתות, על מערכות שנמצאות בניגוד עניינים ומחפות זו על זו כמו בארגון פשע. ארגון פשע של ממש. הם אלה שצריכים לעשות חשבון נפש".

לדבריו, "הציבור רואה גם שהכול פוליטי. אותם פוליטיקאים קטנים - הכול פוליטי אצלם. הם מגנים על מערכות מושחתות רק כי זה משרת אותם פוליטית. והעם רואה מי מושחת באמת".

לסיום, נשאל על הדיווחים בדבר הקדמת הבחירות: "אני חושב שיש לממשלה ולקואליציה הזאת הרבה מה לעשות. מה שחשוב זה שהכוח יחזור לכאן - לכנסת. המיתוס הזה של שומרי הסף שהם ענקיים ונטולי פניות ותאוריה עיוורת, ואנחנו כאן בכנסת - האנשים שהעם שלח אותם - הם האנשים שתמיד חשודים בכל דבר ועניין. הדבר הזה היום מתפרק לנגד עינינו, וכאן צריכים לקבל את ההחלטות. זאת תרופה".