מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד) להקמת ועדת חקירה ממלכתית-לאומית.

במהלך הדיון במליאה התפתחה מהומה, לאחר שחברי כנסת מהאופוזיציה מחו נגד ההצעה וקראו קריאות ביניים. הדיון נמשך על רקע עימותים מילוליים בין חברי הקואליציה לאופוזיציה.

במקביל, ביציע האורחים בכנסת מפגינות משפחות שכולות. משפחות המשתייכות לפורום דין וצדק הביעו תמיכה בהצעת החוק, בעוד משפחות החברות במועצת אוקטובר התנגדו והביעו תמיכה רק בהקמת ועדת חקירה ממלכתית.

בדבריו מעל הדוכן אמר קלנר, "אני כאן מושיט לכם היום יד לעשות את זה יחד. עם הצעת חוק לוועדה ממלכתית, לאומית, שוויונית ומאוזנת".

לפי הצעת החוק, ועדת החקירה תוקם ברוב מיוחד של 80 חברי כנסת, בהרכב שיוגדר בהסכמה בין הקואליציה והאופוזיציה. בהיעדר הסכמה - ימונה הרכב שוויוני בשיטת מינוי נפרדת, עם מנגנון לשני יושבי ראש.

עוד נקבע כי ארבעה מפקחים מבני משפחות שכולות ישתתפו בדיונים, יציעו שאלות ויגישו הערות לדו"ח הסופי.

לוועדה יוענקו סמכויות לפי חוק ועדות חקירה, ודיוניה יהיו פומביים, למעט מקרים שבהם יוחלט אחרת.