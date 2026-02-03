פרקליט המדינה עמית איסמן הורה ברגע האחרון למשטרה להוסיף את סעיף העבירה של סיוע לאויב במלחמה נגד בצלאל זיני ושני חיילים נוספים, המעורבים בפרשת הברחות סיגריות לרצועת עזה במהלך הלחימה.

עבירת סיוע לאויב במלחמה נחשבת לאחת החמורות בספר החוקים, ועונשה - מוות או מאסר עולם.

רק לפני מספר שבועות הוגשו כתבי אישום בפרשה דומה שבה חיילים מהגדס"ר הבדואי הואשמו בהברחת סיגריות לעזה. נגדם יוחסה עבירת ביטחון קלה יותר, שעונשה עד חמש שנות מאסר. זיני וחבריו חשודים באותו מעשה.

חבר הכנסת משה סעדה, סגן ומ"מ ראש מח"ש לשעבר, מתח ביקורת חריפה על החלטת פרקליט המדינה. לדבריו, "עמית איסמן הכושל והלא ראוי ממשיך לעשות שימוש פוליטי בתפקידו, ולפעול באופן שיטתי לסיכול אנשי המחנה הלאומי".

עוד הוסיף, "ההוראה ההזויה להוסיף עבירת סיוע לאויב שדינה הינו מיתה או מאסר עולם על סעיף אישום של הברחת סיגריות, היא חלק ממסע ציד מתוכנן שמטרתו להביא למשבר חוקתי או להתפטרותו של ראש השב"כ שחשף את פרשיית הפצ"רית ואינו מיישר קו עם אייסמן וחבריו לדיפ סטייט".

מוקדם יותר היום בדיון שנערך בבית המשפט הותר לפרסום כי בצלאל זיני חשוד במעורבות בהברחת סיגריות לרצועת עזה במהלך המלחמה.

המשטרה הודיעה לבית המשפט כי חקירתו הסתיימה והדגישה כי החשד נגדו הוא הברחת סיגריות בלבד. מעצרו, ושל שני חיילים נוספים, הוארך עד ליום חמישי. לשלושת מיוחסת גם כאמור עבירת סיוע לאויב במלחמה.

במהלך התקופה האחרונה בוצעו בעניינו פעולות חקירה שונות, וכעת לפי הודעת המשטרה, נשלמה מלאכת איסוף הראיות.

בהתאם להתקדמות ההליך, הוגשה נגדו הצהרת תובע, צעד מקדים לקראת הגשת כתב אישום שיוגש ביום חמישי.