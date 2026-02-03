בדיון שנערך אחר הצהריים (שלישי) בבית המשפט הותר לפרסום כי בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, חשוד במעורבות בהברחת סיגריות לרצועת עזה במהלך המלחמה.

המשטרה הודיעה לבית המשפט כי חקירתו הסתיימה והדגישה כי החשד נגדו הוא החברת סיגריות בלבד. מעצרו, ושל שני חיילים נוספים, הוארך עד ליום חמישי. לשלושת מיוחסת גם עבירת סיוע לאויב במלחמה.

במהלך התקופה האחרונה בוצעו בעניינו פעולות חקירה שונות, וכעת לפי הודעת המשטרה, נשלמה מלאכת איסוף הראיות.

בהתאם להתקדמות ההליך, הוגשה נגדו הצהרת תובע, צעד מקדים לקראת הגשת כתב אישום שיוגש ביום חמישי.

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, הגיב: "העננה מתחילה להתבהר. עלילת הדם נגד גיבורי ישראל מכוח 100, מחווירה לעומת עלילת הדם נגד בצלאל זיני. כמה סמלי שזה נחשף ביום בו המתפרה של 'כנופיית שלטון החוק', מודיעה על סיום הטיוח בפרשת הפצ"רית. לראש השב"כ דוד זיני יש עוד שמונה אחים, מי הבא בתור?"

בשבוע שעבר הותר לפרסום כי זיני נעצר בחשד למעורבות בהברחות סחורות לרצועת עזה. בית המשפט הדגיש כי לראש השב"כ עצמו, דוד זיני, אין כל נגיעה לחשדות.

הרב יוסף זיני, אביו של בצלאל, פרסם לאחרונה הודעה חריגה בקבוצת וואטסאפ סגורה עוד לפני שהפרשייה הותרה לפרסום, בה כתב: "אין לנו ספק כלשהו שהכול שקר גס. ואפילו יביאו סרטון, ותמונות המוכיחות כביכול, אין שום ספק שהכול פוברק, על מנת להזיק ל'חשוד' ולמשפחתו. כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם צדיקים!".