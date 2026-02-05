בצה"ל סיכמו לאחרונה את "גרף 2026" - התוכנית המטכ"לית המסנכרנת בין תכנון האימונים, הלמידה המבצעית והתכנון האופרטיבי.

הגרף, שנבנה על בסיס הטמעה עמוקה של לקחי השבעה באוקטובר והלחימה הממושכת, מסמן את חזרתו של הצבא לאימונים רציפים לאחר הפסקה של כשנתיים שנגזרה בשל מצב המלחמה.

התפיסה המרכזית בגרף החדש מבוססת על הערך "שלם אחד" - סנכרון הדוק בין מאמץ האימונים הצה"לי, פיתוח הידע והמוכנות האופרטיבית. המטרה היא לכייל את כלל המערכת הצה"לית ולאפשר הפעלת כוח מיטבית תוך גמישות ואילתור.

לראשונה, ייושם מודל אימונים חדש שבו תרגילי אוגדה מלאים יערכו בסנכרון עם תרגילים מטכ"ליים. כמו כן, נבנה מודל אימון נפרד וייחודי לסדיר ולמילואים, במטרה להפוך את האימונים לאפקטיביים וייעודיים למשימות הספציפיות של כל סד"כ.

בשנת 2026 התרגילים צפויים להיות קצרים וממוקדים יותר. בתוכנית: 4 תרגילים מטכ"ליים. 4 אימוני מפקדת פיקוד (צפון, מרכז, עורף ועומק). 6 תרגילי בט"ש ומספר בחני פתע של הרמטכ"ל. 12 תרגילים במרכז לאימון מפקדות (בני 5 ימים כל אחד).

הגרף כולל דגש על תרגול רב-זירתי, צבירת סד"כ והפעלת כוננויות, תוך חיכוך מלא בין המערכים: יבשה, אוויר, ים, מודיעין וספקטרום.

תרגילי 2026 צילום: דובר צה"ל

הגרף הנוכחי נבנה על גבי שנת 2025 העמוסה, שבה בוצעו 17 תרגילים משמעותיים, ביניהם: תרגיל מגננה - לראשונה מזה 20 שנה. 9 תרגילים המדמים מלחמה בהפתעה בגבולות. 3 תרגילים המתמקדים במלחמה בהפתעה בגבול המזרחי. 45 אלף אנשי מילואים שלקחו חלק פעיל בתרגול המערכים.

בצה"ל מצביעים על שורת תרגילים אוגדתיים משמעותיים שבוצעו לאחרונה: אוגדה 91: קיימה תראו"ג (תרגיל אוגדתי) בן חמישה ימים לשיפור הכשירות להגנה ולמלחמה בחזית לבנון, תוך תרגול מעברים מהירים בין הגנה להתקפה.

אוגדה 210 עברה תרגיל פתע רמטכ"לי בדגש על תרחישי הייחוס בגזרת הגולן, לצד השלמת 30 תרגילים גדודיים וחטיבתיים ואימונים משותפים עם כיתות הכוננות ביישובים. אוגדת איו"ש תרגלה עשרות תרחישים של חדירות מחבלים ולחימה בתוך המרחב האזרחי והכפרי.

בשבוע האחרון התקיים כנס בראשות הרמטכ"ל לסיכום והפקת לקחים מתרגילי ההגנה ברמת האוגדה. בצה"ל מבהירים כי מטרת המודל החדש היא לוודא שהידע העצום שנצבר בשנתיים האחרונות יוטמע בקרב המפקדים, בדגש על כאלו שמעולם לא העבירו אימונים בשל הלחימה הרציפה.