חטיבה 401 תרגלה תמרון בגבול לבנון דובר צה"ל

כוחות חטיבה 401 השלימו השבוע תרגיל חטיבתי ראשון בגבול הצפון, לראשונה לאחר כשנתיים של תמרון ברצועת עזה.

התרגיל התקיים תחת פיקוד אוגדה 91, במטרה לחזק את מוכנות הכוחות למגוון תרחישי חירום, ולמשימת הגנת היישובים הסמוכים לגבול לבנון - זאת תוך הפקת לקחים מהמערכה הדרומית.

במהלך התרגיל התמודדו הכוחות עם תרחישי דמוי אויב, הגנה רב זירתית, פינוי פצועים תחת אש ומענה לוגיסטי וטכנולוגי בשעת חירום.

התרגול בוצע תוך שיתוף פעולה עם כיתות הכוננות בשטח, והתקיימו בו הערכות מצב מבצעיות שוטפות להתאמה מיטבית של המענה בזמן אמת.

"צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל ובמקביל ימשיך להיערך למגוון תרחישים, לשמור על כשירות ולתקף את התכניות המבצעיות", נמסר מצה"ל.

צילום: דובר צה"ל

