בית הדין הצבאי גזר היום (חמישי) עונש של מאסר עולם על אחד המחבלים שהשתתפו בפיגוע הירי הקטלני סמוך ליישוב חומש לפני ארבע שנים, בו נרצח יהודה דימנטמן הי"ד.

בנוסף לעונש המאסר, הטיל בית הדין על המחבל פיצויים חסרי תקדים בסך כולל של למעלה מ-2.3 מיליון ש"ח - 2.2 מיליון ש"ח לאלמנתו של יהודה, ו-130,000 ש"ח נוספים לחבריו שנפצעו בפיגוע.

הפיגוע התרחש כאשר המחבל ושותפיו ארבו לרכב שבו נסע יהודה דימנטמן יחד עם חבריו מישיבת חומש. הם פתחו בירי מטווח אפס לעבר הרכב, רצחו את יהודה ופצעו את חבריו. מכתב האישום עלה כי המחבלים תכננו לחטוף את הגופה ולטמון אותה בשביל סמוך לכפר בורקא.

בגזר הדין כתב השופט: "לבי יוצא אל משפחתו של יהודה ז"ל, אל הוריו, אל אלמנתו אתיה ואל בנו, דוד הקטן, שלא זכה לקרוא לו 'אבא' ולא ייהנה עוד מחיבוקו החם, משמחתו ומנדיבות לבו. חייו של יהודה קופדו בפיגוע הרצחני שביצעו הנאשם ושותפיו והוא הותיר אחריו משפחה מסורה, חמה ואוהבת, שהכאב העמוק והגעגוע אליו יישארו מנת חלקה לכל שארית חייה".

עו"ד חיים בלייכר מארגון "חוננו", המלווה את המשפחה, בירך על גובה הפיצויים אך קרא להחמרת הענישה: "העונש של מאסר עולם אותו קיבל המחבל כפוף למצב המשפטי היום בבתי המשפט הצבאיים. אנחנו סבורים שיש להחיל גזר דין מוות על כלל המחבלים הרוצחים או כל מי שניסה להביא לרצח יהודים, ואנו מצפים שהפסיקה העתידית בבתי המשפט תשאף לכיוון זה".