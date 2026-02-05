רועי קונקול, מי שהיה מזוהה במשך שנים כאחד האנשים הקרובים ביותר ליו"ר יש עתיד יאיר לפיד, הודיע היום (חמישי) על הצטרפותו ל"מפלגת המילואימניקים".

קונקול, לוחם ומפקד במילואים מזה 27 שנים, מביא עמו שילוב של ניסיון מבצעי ופוליטי. הוא לחם במבצע "חומת מגן" ובמלחמת לבנון השנייה, ובמלחמה הנוכחית שירת למעלה מ-300 ימים בתמרונים השונים ברצועת עזה ובלבנון.

בזירה הציבורית, קונקול מוכר כמי ששימש כדובר ויועץ תקשורת בכיר ליאיר לפיד לאורך תחנותיו המרכזיות כראש האופוזיציה, שר החוץ וראש הממשלה. כעת, הוא בוחר לחזור לשדה הפוליטי תחת הנהגתו של הנדל.

יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, בירך על המהלך: "אני שמח מאוד על הצטרפותו של קונקול אלינו. רועי הוא מאלה שב 7.10 יצאו להציל את מדינת ישראל ומאז הוא פועל במרחב הציבורי כדי להביא את ערכי המילואים לשדה הפוליטי".

עוד הוסיף: "ראיתי אותו פועל בתוך העולם הפוליטי בנחישות והבנה עמוקה של איך מייצרים מדיניות ואיך מניעים תהליכים בכנסת ובממשלה. רועי הוא שותף לדרך ויתרום רבות ליכולת שלנו להציל את מדינת ישראל. ברוך הבא קונקול".

בהודעה על הצטרפותו, הסביר קונקול את המניעים לחזרתו לפוליטיקה: "ה-7.10 והמלחמה שהגיעה בעקבותיו הם עבורי קו פרשת מים ברמה האישית, ברמה הלאומית וברמה הפוליטית ששינו אותי במובן העמוק ביותר והם שהניעו אותי לחזור לעולם הפוליטי".

לסיום מסר: "אני גאה להצטרף לחבורה מעולה של המפלגה שהחליטו לקחת אחריות גם בשדה הפוליטי ולהציל את ישראל. יועז הוא דוגמת ומופת למנהיגות שלקחה אחריות גם בשדה הקרב וגם בשדה הפוליטי. אני מאמין בו ואני שמח מאוד להצטרף למפלגת המילואימניקים".

במהלך המלחמה מתח קונקול ביקורת על מחאות קפלן והתנגד לעסקת חטופים שתשאיר את חמאס בשליטה. "אני מתנגד לכל עסקה שלא כוללת הכנעה גמורה של החמאס, לא משנה אם הם ימותו או יוגלו, אבל החמאס חייב להפסיק להוות איום צבאי וחייב להפסיק להיות הריבון ברצועת עזה.", אמר באולפן ערוץ 7.

הוא הדגיש כי "בלי זה לא ניתן להפסיק את המלחמה בעיני ואסור לחתום על עסקה שכוללת את זה. אם נחתום על עסקה כזאת, יהיו לה השלכות הרסניות לביטחון הלאומי שלנו, כלפי כל הזירה העוטפת אותנו ובראשה איראן. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את זה והמחירים יהיו כבדים מאוד".

לדבריו, מחאת קפלן הלכה רחוק מדי לפני ה-7 באוקטובר. "אני חושב שהמחאה עם איומי הסרבנות הלכה רחוק מדי. אותי כמעט לא מעניין לדבר עם אנשים שמנהלים את השיח של השישה באוקטובר. הם נשארו תקועים שם, הריבים שלהם נשארו תקועים שם. זה מתיש אותי. אני לא חושב שזה אמיתי אלא שאריות של אנשים שמנסים להיאחז במה שהם מכירים ובמה שהם יודעים".