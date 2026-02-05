הרב דרור אריה, ר"מ בישיבת שדרות, קורא לעצור את "אג'נדת השירות המשותף" שחלחלה לדבריו לשדה הקרב במהלך המלחמה.

בראיון לכאן מורשת התייחס הרב לדברים שאמר בכנס חירום של ראשי ישיבות ור"מים שנערך בירושלים ועסק בפקודת השירות המשותף בצה"ל.

בדבריו טען כי במהלך הלחימה הופר בפועל יישום פקודות הצבא בנוגע להפרדה, ונוצרו מצבים של שהייה צפופה של חיילים וחיילות בניגוד להנחיות הקיימות. הוא ציין כי חיילים שומרי הלכה נאלצו לשהות בכלים ובמבנים ללא הפרדה, וללא מימוש ההבטחות שנקבעו בפקודת השירות המשותף.

הרב הדגיש כי הפגיעה אינה רק ערכית, ואמר כי, "לוקחים את הקורבנות של האג'נדה הזאת ומכניסים אותן לתוך המערך המתמרן והלוחם, ופוגעים גם בקדושת המחנה". לדבריו, התוצאה היא פגיעה כפולה - הן ברמה המקצועית של הצבא והן בחיילים שומרי המצוות.

בהמשך דבריו טען כי הכנסת נשים ללחימה גורמת לדבריו להדרה של חיילים שומרי מצוות בניגוד לפקודות הצבא, ואמר כי, "אתה מפרק את ערך הרעות, אתה מפרק את ערך הביחד". הוא הוסיף כי במשך עשרות שנים שירתו חיילים יחד, עד שלדבריו הוכנסו אג'נדות שפילגו את השורות.

הרב אריה התייחס גם להצעות ליחידות נפרדות, ואמר כי תלמידים מישיבת שדרות שוקלים הגשת עתירה לבג"ץ בשם ערך השוויון. לדבריו, הדרישה היא כי, "מה שנותנים לחשמונאים תיתנו גם לנו", והוסיף כי מדובר בזעקה של אחריות ולא בניסיון לפרק את הצבא.

בסיום דבריו אמר כי הדרישה המרכזית היא עקרונית, וציין כי, "אנחנו צבא יהודי", והדגיש את הצורך בסייעתא דשמיא ובשמירה על קדושת המחנה כחלק בלתי נפרד מהיכולת לעמוד באתגרי הביטחון.