בטקס שנערך השבוע בתיכון "שחרית" בירושלים, מבית האגודה לקידום החינוך, נחנכה פרוכת חדשה לארון הקודש בבית הספר.

הפרוכת היא פרי עמלם של 30 תלמידי כיתה ט', שבחרו להנציח בדרך יצירתית ומסורתית את יוסף חיים סרלין ז"ל, לוחם ביחידה 504 שנפל במהלך אימון צבאי.

היוזמה נולדה מתוך רצון של התלמידים לתמוך בחברתם לכיתה, שרה, אחותו של יוסף חיים ז"ל. לאחר שגייסו תקציב ייעודי, החלו התלמידים בתהליך עומק שארך חודשים. הם למדו על משמעות הפרוכת במסורת היהודית, הכינו סקיצות אמנותיות, ולבסוף בחרו בהצבעה כיתתית את העיצוב הסופי.

במרכז הפרוכת נרקם המשפט שליווה את יוסף חיים בחייו: "האהבה והאמונה עיקר האדם". התלמידים העתיקו את המשפט במדויק מכתב ידו המקורי של המנוח, כך שנוכחותו האישית תורגש בכל עת שהבנות יתכנסו לתפילה.

הפרויקט הובל בליווי האמנית גילי עזרן, שלימדה את התלמידים טכניקות של רקמה אמנותית ותפירה. בתהליך העבודה שולבו גם חומרים ממוחזרים, מתוך תפיסה חינוכית של התחדשות היצירה מתוך מסורת עתיקה.

ליבי, תלמידה בכיתה ט' שלקחה חלק בפרויקט, מספרת: "כשחשבנו מה נעשה בעבודה, נזכרנו שכיתה ח' גייסה כסף כדי להנציח את יוסף חיים סרלין ז"ל, אח של שרה שנהרג בצבא. דיברנו איתן ושאלנו אם נוכל להשתמש בתקציב הזה לפרויקט שלנו ולעשות משהו לזכרו".

שרה, אחותו של יוסף חיים, שליוותה את התלמידים לאורך שעות הרקמה, שיתפה בהתרגשות: "מידי בוקר תלמידים יכנסו להתפלל ויראו את המוטו של אח שלי על הפרוכת. זה מי שהוא היה באמת וזה מרגש שלקחתי חלק בהנצחה שלו בדרך כל כך מיוחדת".

בתיכון 'שחרית' מסכמים כי מדובר ב"הנצחה חיה" - כזו שאינה מסתכמת בטקס חד-פעמי, אלא נוכחת בכל פעם שארון הקודש נפתח, נושאת עמה את סיפורו של יוסף חיים ואת מסר האהבה והאמונה שהותיר אחריו.