זירת התאונה בכביש 241 תיעוד מבצעי מד"א

המועצה האזורית מרחבים עדכנה הערב (ראשון) כי אהרון יהודה, בן 12 ממושב בטחה, הוא הילד שנהרג בתאונת הדרכים הקטלנית שאירעה בכביש 241, סמוך לאופקים שבנגב.

בהודעה שנשלחה לתושבים כתבו במועצה: "אנו מתקשים לכתוב שורות אלה, אך בצער רב ובכאב עצום אנו מעדכנים כי בתאונת הדרכים הקטלנית נהרג אהרון, בנם של אורית ואייל ממושב בטחה. יהי זכרו ברוך".

עוד נמסר כי "לבנו עם משפחת יהודה, הצוותים של המועצה והמושב מלווים את המשפחה והקהילה. אנו מתפללים להחלמה שלמה ומהירה של הפצועים בתאונה".

מחקירה ראשונית של בוחני התנועה עולה כי האירוע החל כאשר אהרון, הולך רגל, נפגע על ידי רכב פרטי שנסע בכביש. כתוצאה מהבלימה הפתאומית או הסטייה של הרכב הפוגע, התרחשה תאונת שרשרת שבה היו מעורבים שני כלי רכב נוספים.

מלבד אהרון, פונו לבית החולים סורוקה עוד 4 פצועים: גבר בן 38 במצב בינוני עם חבלה בבטן, אישה בת 42 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ושני פצועים נוספים במצב קל.

חובשות מד"א הודיה שלי ושילת חדד, וישראל גאולה, שהגיעו ראשונים לזירה, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. לדברי הנוכחים במקום, ילד הולך רגל נפגע מרכב, וכתוצאה מכך התרחשה תאונה נוספת במעורבות שני רכבים נוספים. כשהגענו הייתה המולה רבה במקום, והילד שכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה קשה בראשו. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".

עוד מסרו כי "במקביל, צוותי מד"א נוספים טיפלו ופינו את הנפגעים הנוספים בתאונה - שני פצועים במצב בינוני עם חבלות בבטן ובגפיים, ושני פצועים במצב קל".

מתחילת שנת 2026 נהרגו 7 ילדים ובני נוער בתאונות דרכים אורלי סילבינגר מנכ"לית ארגון בטרם מסרה "ליבי עם המשפחה שאיבדה את היקר לה מכל. תאונות דרכים הם גורם התמותה המוביל בקרב ילדים ובני נוער, כל ילד שנהרג הוא עולם ומלואו. לילדים מאפיינים פיזיים, ופסיכולוגיים ייחודיים - הם נמוכים, בעלי ממדי גוף קטנים, ואינם מסוגלים לאמוד סיכונים כפי שמבוגרים יודעים לעשות. אני פונה מכאן להורים ולציבור הנהגים בישראל, אל תגידו ' לי זה לא יקרה'! כשנמצאים בסביבת כבישים וכלי רכב יש להקפיד על השגחה צמודה ומרחק נגיעה מהילד. בנסיעה מקפידים על ההנחיות והחוקים, מתרכזים אך ורק בנהיגה ולא בשום דבר שיכול להסיח את הדעת, תוך תשומת לב מובחנת לילדים שבדרך. כך נמנע את האסון הבא ונשמור על חיי ילדינו".