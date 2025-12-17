ישראל מנעה אתמול (שלישי) את כניסתה של משלחת פרלמנטרית מקנדה שכללה שישה חברי פרלמנט, שביקשו להיכנס לשטחי יהודה ושומרון דרך מעבר אלנבי.

הסיבה לסירוב, לדברי שגרירות ישראל בקנדה, היא קשר של חברי המשלחת לארגון "הקול הקנדי-מוסלמי", המוגדר בישראל כארגון טרור.

על פי הודעת השגרירות, המשלחת פעלה בחסות הארגון, הממומן ברובו על ידי "סיוע איסלאמי קנדה" - זרוע שמוגדרת אף היא בישראל כישות תומכת טרור. "ישראל לא תאפשר כניסת ארגונים ויחידים הקשורים לגופי טרור מוגדרים", נמסר בהודעה.

חברי המשלחת תכננו להיפגש עם פלסטינים ביהודה ושומרון, על רקע החלטת הקבינט הישראלי מהשבוע שעבר לאשר הקמת 19 יישובים חדשים באזור.

שרת החוץ של קנדה, אניטה אנאנד, מסרה לאחר האירוע כי ארצה "הביעה התנגדות ברורה בנוגע ליחס הלא נכון כלפי אזרחיה". חברת הפרלמנט איקרה חאלד, מהמפלגה הליברלית, שהייתה חלק מהמשלחת, טענה כי נדחפה בגבול בעת שניסתה לבדוק את מצבו של חבר אחר שנלקח לתשאול. זאת על אף שלדבריה, היה ברור לבקרי הגבול שהיא חברת פרלמנט משום שהציגה דרכון מיוחד.

חברת פרלמנט נוספת, ג'ני קוואן, מהמפלגה הדמוקרטית החדשה, מסרה כי לכל חברי המשלחת היו אישורי כניסה דיגיטליים לשטחי יהודה ושומרון, אך אלה בוטלו ביום כניסתם לישראל.

"המועצה הלאומית של המוסלמים הקנדים" באוטווה פרסמה תגובה חריפה וציינה כי "הסירוב של ישראל להכניס חברי פרלמנט קנדיים מעלה חששות כבדים".