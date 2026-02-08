מגיש תוכנית 'הפטריוטים' ינון מגל ניסה הערב (ראשון) להסביר את המתקפה ששיגר אמש נגד מוסדות הדגל של הציונות הדתית - ישיבות ההסדר והשירות הלאומי.

דבריו של מגל עוררו זעם רב במגזר, במיוחד על רקע אחוזי הגיוס הגבוהים וההקרבה של הציבור הדתי-לאומי במלחמה הנוכחית.

בניסיון להרגיע את הרוחות, הבהיר מגל כי אינו מתנגד עקרונית למסלולי השירות הללו: "אני בעד ישיבות ההסדר ואין לי שום בעיה עם זה שנשים לא מתגייסות ועושות שירות לאומי".

עם זאת, הוא הסביר כי דבריו כוונו נגד קבוצה מסוימת בתוך המגזר: "בתוך הוויכוח על מגזר בתוך הציונות הדתית שבא כל הזמן לפלג את הגוש ובא בטענות אל החרדים, אמרתי - אם ככה באים בטענות לחרדים, אפשר לבוא גם בטענות לציונות הדתית על הדברים האלה".

מאוחר יותר, בחר מגל להדהד ברשתות החברתיות מסר חריף שקיבל, המעניק רוח גבית לדבריו נגד בוגרי ההסדר. בפוסט שפרסם צוטט כותב שטען כי "מי שמוביל את קמפיין השנאה נגד החרדים אלה נשים של הסדרניקים. זה מגוחך".

באותו מסר שפרסם מגל נמתחה ביקורת נוקבת על הציפייה לשוויון בנטל מהחרדים בזמן שהציונות הדתית נהנית ממסלולים מקוצרים: "עשיתם שירות מקוצר כי לימוד תורה הוא דבר חשוב לעם ישראל לא פחות משירות צבאי, ועכשיו נלחמים בכל הכוח בלומדי תורה. גועל נפש".

כזכור, הסערה החלה אמש כאשר מגל אמר בשידור: "אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציבור הדתי-לאומי לא עושות צבא". הוא המשיך ותקף גם את הגברים: "יש הסדרניקים שלא עושים צבא שלם - אל תדבר על החרדים".

העיתונאי עקיבא נוביק סיכם את התנהלותו של מגל ביממה האחרונה ברשת וכתב: "בתוך יממה אחת ינון מגל הספיק לתקוף את לוחמי ישיבות ההסדר, ואז את בנות הציונות הדתית שעושות שירות לאומי, ואז להגן בכל כוחו על ההשתמטות החרדית, ולחגוג נצחון של רב ש"סניק על תלמיד חכם ציוני דתי".